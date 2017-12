As 20 ações mais negociadas no Brasil em 2017

São Paulo — As ações preferenciais da Petrobras foram as mais negociadas na bolsa brasileira neste ano. De janeiro até agora, o volume médio de negociação dos papéis foi de 564,8 milhões de reais por dia.

Os números fazem parte de um levantamento da provedora de serviços financeiros Economatica, que analisou a liquidez dos papéis negociados na B3 (novo nome da BM&FBovespa). A liquidez é a facilidade de converter um ativo em dinheiro.

Os papéis do Itaú Unibanco aparecem em segundo lugar na lista, com volume médio diário de 422,8 milhões de reais. Em seguida, é a vez da Vale: 352,9 milhões de reais foram movimentados com as ações da companhia em cada pregão.

Abaixo, você vê a lista completa com as 30 ações mais negociadas desde o começo do ano e o desempenho delas.