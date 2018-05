As 15 maiores do setor de petróleo do mundo; Petrobras está na lista

São Paulo – A Petrobras é a oitava maior companhia do mundo no setor de petróleo e gás. A estatal brasileira tem valor de mercado estimado em 100 bilhões de dólares.

Os dados divulgados pela Economatica, provedora de informações financeiras, apontam que a Petrobras subiu duas colocações no ranking das 15 maiores do setor de petróleo e gás, passando da 10ª posição em 2017 para a 8ª colocação em 2018.

A melhora no ranking também foi ajudada pelo bom desempenho da companhia na Bolsa. A brasileira é destaque na B3. Desde janeiro, os papéis ordinários da Petrobras acumulam valorização de 70,55% e os preferenciais, de 59,94%.

No início da semana, a Petrobras divulgou seus dados referentes ao primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março, o lucro líquido da petrolífera foi de quase 7 bilhões de reais, um aumento de 56,5% na comparação com o mesmo período de 2017. Foi o melhor resultado trimestral desde 2013. Com a divulgação do lucro, a estatal voltou a remunerar seus acionistas.

O bom desempenho da companhia está relacionada ao aumento do preço do petróleo no mercado externo, além dos esforços da Petrobras com o plano de negócios, que tem mantido objetivos como a busca por desinvestimentos e redução da dívida.

As 15 maiores

A maior empresa do setor de petróleo e gás é a americana Exxon Mobil. O valor de mercado estimado da empresa é de 345,98 bilhões de dólares.

A maior produtora de petróleo do mundo teve lucro líquido de 4,01 bilhões de dólares no primeiro trimestre deste ano, quase o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, quando o lucro líquido registrado foi de 1,81 bilhão de dólares.

Na segunda posição do ranking está a Royal Dutch Shell, com valor estimado de 300 bilhões de dólares.

No primeiro trimestre, a companhia lucro 5,7 bilhões de dólares, uma alta de 69% do que no mesmo período de 2017.

Já a terceira posição é ocupada pela Chevron. A companhia é avaliada em 246,16 bilhões de dólares. Confira tabela abaixo: