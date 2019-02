As 10 ações que mais subiram e caíram nesta semana

São Paulo – O Ibovespa finalmente conseguiu encerrar a série de dezesseis semanas consecutivas de desvalorização e encerrou esta sexta-feira com uma variação positiva de 0,6%, aos 54.252 pontos. Nesta sexta-feira, contudo, o desempenho ruim da Vale e da Usiminas após a apresentação dos balanços do primeiro trimestre pesou e o índice caiu 1,29%.

O desempenho da economia americana também preocupou os investidores. O PIB do país avançou 2,5% no anualizado até o final de março, enquanto o mercado esperava algo em torno de 3%. “Isso é melhor do que a média dos últimos anos, mas um pouco abaixo das expectativas de consenso (e das nossas”, ressalta Brian S. Wesbury, economista-chefe da First Trust Advisors, em relatório.

Alta

Depois de atingir a sua mínima histórica de 1,22 real, as ações da OGX (OGXP3) dispararam 45% na semana e terminaram a sexta-feira cotadas a 1,83 real. O mercado tem especulado bastante a possibilidade de a petroleira anunciar em breve a venda de alguma fatia para investidores ou parceiros estratégicos. A Petronas, da Malásia, e a Lukoil, da Rússia, são as duas mais citadas ultimamente.

Empresa Código Preço R$ Var. % sem. OGX OGXP3 1,83 45,24 MMX MMXM3 2,2 19,57 Braskem BRKM5 16,55 13,36 Petrobras PETR3 18,04 12,12 Petrobras PETR4 19,29 8,25 Localiza RENT3 35,2 5,99 Lojas Renner LREN3 73,73 5,38 BM&FBovespa BVMF3 13,63 5,33 Hering HGTX3 39,85 5,15 Hypermarcas HYPE3 16,15 4,53

A posição da empresa foi expressa em um comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na noite desta terça-feira. Segundo o documento, a OGX afirma que “existem diversas possibilidades de negócios da companhia com diferentes empresas”. A petroleira observa, porém, que todas se encontram “ainda em estágio prematuro e sem as características necessárias a ensejar sua divulgação ao mercado”.

Queda

A maior desvalorização desta semana foi da Vanguarda Agro (VAGR3), com uma queda de 7%.