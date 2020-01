As 10 ações que devem pagar mais dividendos em 2020

São Paulo – Um levantamento realizado pela consultoria Economatica apontou as 10 ações que mais devem pagar dividendos e juros sobre capital próprio em 2020.

Para o levantamento, foram considerados o volume financeiro médio diário em 2019 superior a 5,0 milhões de reais por dia, se a empresa registrou lucro no ano de 2018 e nos nove meses de 2019, que o lucro dos nove meses de 2018 seja pelo menos 75% do lucro acumulado no ano de 2018 e se a empresa deverá atingir lucro no ano de 2019 igual ou superior ao do ano de 2018.

Os dados também consideram a política de distribuição de dividendos e os juros sobre capital próprio da empresa no ano de 2020 seja equivalente ou superior à do ano de 2019. A ação deve ter distribuído dividendos ou JCP´s no ano de 2018.

Além disso, o cálculo do dividend yield (que é o retorno em dividendos em relação ao preço da ação) projetado para o final do ano de 2020 foi efetuado considerando o preço da ação no último dia de 2019 e o mesmo volume de dividendos e JCP´s distribuídos pela ação no ano de 2019. Vale destacar que não é cálculo exato porque ainda faltam números referentes ao quarto trimestre de 2019, que ainda serão divulgados.

Bancos

Ao analisar as 10 ações, seis são de bancos. A ação com o melhor retorno projetado são as ações ordinárias do Itaú Unibanco. Em 2018, o lucro do banco foi de 24,9 bilhões de reais e nos nove meses de 2019, o lucro somava 19,1 bilhões de reais, que é equivalente a 76,5% do lucro de 2018. A ação no ano de 2019 remunerou o seu acionista com dividendos e JCP’s em 9,34% de Dividend Yield.

Considerando que a empresa no ano de 2019 registre lucro igual ou superior ao de 2018 e que mantenha a política de distribuição de dividendos em 2020 equivalente ao de 2019, o Dividend Yield projetado para o ano de 2020 é de 8,76%.

Na tabela abaixo estão as 10 ações com Dividend Yield superior a 4% projetado para o ano de 2020, com base nas considerações acima. O valor de corte foi considerando que a taxa de juros básica do mercado atualmente é de 4,5%. Confira: