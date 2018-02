As 10 ações favoritas de Buffett, o maior investidor do mundo

São Paulo — As ações da Apple são as mais novas queridinhas de Warren Buffett. De acordo com os últimos dados enviados ao órgão regulador do mercado norte-americano, a companhia ocupa o primeiro lugar do portfólio da Berkshire Hathaway, empresa do megainvestidor.

A primeira vez que o magnata comprou papéis da Apple foi em maio de 2016. Naquela época, a decisão surpreendeu o mercado, já que Buffett sempre evitou ter muita exposição a ações de tecnologia e por várias vezes declarou sua preferência pela IBM no setor.

De lá para cá, a participação em ações da Apple só aumentou, até que no final do ano passado a companhia de Steve Jobs roubou do Wells Fargo o posto de ação favorita.

Abaixo, você vê uma lista com as dez ações que têm as maiores participações no portfólio do investidor.

Ela é baseada no relatório do último trimestre arquivado na SEC e foi produzida pelo site Business Insider. A lista exclui a Kraft Heinz, empresa cujo controle é dividido entre a Berkshire e a 3G Capital.