Argentina tem dia decisivo; os números da Petrobras e tudo para ler hoje

Na Argentina, governo tenta renegociar a dívida com o FMI

Termina nesta quarta-feira o prazo das conversas entre o Fundo e o governo de Alberto Fernández para rever as condições de pagamento da dívida do país

Entre coronavírus e greves, Petrobras apresenta balanço do 4º trimestre

Resultados da petroleira devem mostrar alta no lucro, em parte pela produção recorde no fim do ano passado. Mas há incerteza,

Democratas fazem novo debate, agora com Bloomberg no palco pela 1ª vez

A corrida presidencial do Partido Democrata não para de surpreender. E agora é a vez do empresário Michael Bloomberg mostrar a que veio

Facebook encara uma batalha judicial que pode custar 9 bilhões de dólares

Rede social criada por Mark Zuckerberg é acusada nos Estados Unidos de evasão fiscal por causa do envio de recursos para a Irlanda

Apesar do 2019 decepcionante, confiança na indústria está com tudo

Sondagens de clima de CNI e FGV divulgadas nesta quarta-feira devem mostrar que, apesar dos maus números do ano passado, setor está otimista

Passageiros de cruzeiro isolado por coronavírus desembarcam no Japão

Quase 500 passageiros sem sintomas devem desembarcar ao longo desta terça-feira

Caminhoneiros param pela tabela do frete, mas em protesto menor

Paralisação da categoria tinha meta de pressionar STF a declarar tabela do frete constitucional. Julgamento foi adiado, mas manifestação foi mantida

Petroleiros se reúnem nesta quarta para decidir sobre greve na Petrobras

Justiça suspendeu até o dia 6 de março as demissões na Araucária Nitrogenados (Ansa), anunciadas pela Petrobras

Quão rápido a China pode voltar ao “normal” enquanto combate o coronavírus

A economia da China operava com apenas 40% a 50% da capacidade na semana passada, segundo relatório da Bloomberg Economics

Bolsonaro precisa moderar o tom e gerar empregos, diz Mark Mobius

Referência global em investimentos em mercados emergentes, Mark Mobius é otimista com Brasil e potencial de reformas, mas teme por conflitos

Assembleia aprova reforma da Previdência de SP em 1º turno

A medida teve 57 votos favoráveis, o que viabilizou a aprovação; ainda são necessárias mais duas votações

Concessões de saneamento atraem 20 grupos, diz BNDES

Cedae desperta apetite dos investidores, apesar de crise no abastecimento de água do Rio, afirmou diretor de infraestrutura e concessões do BNDES

Coronavírus: China corta 80% da capacidade e tomba em ranking de aviação

Projetado para ultrapassar os Estados Unidos e se tornar o maior do mundo, setor chinês caiu do terceiro para o 25º, atrás de Portugal

Lucro da Ecorodovias tem alta de 29% no 4º trimestre de 2019

A administradora de concessões rodoviárias anunciou que teve lucro recorrente de R$ 90,9 milhões nos últimos três meses do ano passado

Apple perde US$26 bi em valor de mercado com efeito do coronavírus

A empresa havia afirmado que não vai mais cumprir sua estimativa de receita para o primeiro trimestre por causa da epidemia do novo vírus

JBS faz acordo para comprar Empire Packing, nos EUA, por US$ 238 mi

O conglomerado brasileiro afirmou que a aquisição é realizada pela unidade norte-americana JBS USA e inclui cinco instalações produtivas nos EUA

Com máximas do dólar, Campos Neto diz que BC está tranquilo sobre câmbio

O presidente do banco afirmou que pode fazer intervenções em caso de problemas de liquidez ou movimento “exagerado” no mercado cambial

Justiça suspende demissões na Petrobras até 6 de março

O fechamento de uma unidade no Paraná e as demissões foram o estopim para que os petroleiros entrassem em greve no dia 1 deste mês

Se greve na Petrobras afetar produção, combustível pode acabar em 10 dias

Diretor da ANP garante que, até o momento, a produção e o refino estão normais; paralisação na estatal já dura 18 dias

Engie reporta lucro líquido no Brasil de R$ 617,5 mi no 4º trimestre

O resultado representa uma queda de 18,9% no lucro da companhia em comparação com o mesmo período de 2018

Nesta quarta-feira (19), os Estados Unidos divulgam o índice de licenças de construção e construção de novas casas emitidas em janeiro, que medem a força do mercado imobiliário no país.

Também será publicado o Índice de Preços ao Produtor (IPP), que é um indicador de inflação e a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços. Por fim, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing.

