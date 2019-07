Apple volta a valer US$ 1 trilhão 

São Paulo – O valor de mercado da Apple atingiu novamente a marca de 1 trilhão de dólares, nesta quarta-feira. Com isso, a empresa segue na liderança no ranking das empresas mais valiosas do mundo, ficando à frente da Amazon (US$ 931,37 bilhões) e da Alphabet (US$ 848,03 bilhões)

Logo na abertura das negociações na Nasdaq, os papéis da Apple chegaram a subir mais de 5%, fazendo com que a gigante ganhasse 40 bilhões em valor de mercado.

Na véspera, a gigante divulgou seu balanço trimestral e superou as estimativas de Wall Street. A companhia também informou que retornou mais de 21 bilhões de dólares aos acionistas durante o terceiro trimestre fiscal, incluindo 17 bilhões em recompras de ações e que pagará dividendo de 0,77 dólar por ação.

A receita de serviços no terceiro trimestre fiscal subiu 12,6%, para 11,46 bilhões de dólares, um novo recorde. Excluindo o pagamento de um encargo judicial e efeitos cambiais, a taxa de crescimento do segmento de serviços subiu 18%.

As vendas da China caíram 4%, para 9,16 bilhões de dólares, após queda de 22% no segundo trimestre fiscal. No período, as vendas do iPhone caíram 12%, para 25,99 bilhões de dólares. E a receita do segmento de produtos vestíveis, casa e acessórios, que contém aparelhos como Apple Watch e AirPods, foi de 5,53 bilhões de dólares, ante estimativa de 4,81 bilhões.