Apple pretende captar US$ 7 bilhões com emissão de dívida

São Paulo – A gigante de tecnologia Apple pretende captar 7 bilhões de dólares por meio da venda de títulos na primeira emissão desse tipo desde novembro de 2017.

De acordo com documento da oferta protocolado na Securities and Exchange Commission (SEC), nesta quarta-feira 4, a empresa oferecerá títulos com vencimento de três a 30 anos e usará os recursos para recomprar ações, pagar dividendos e dívidas. Também deve investir e fazer aquisições.

Os coordenadores da emissão são Merrill Lynch, Bank of America, Deutsche Bank e Goldman Sachs.

Procurada, a Apple não quis comentar.

As ações da companhia subiram 3,49%, nesta quarta-feira, para 209,19 dólares. No ano, os papéis acumulam alta de 32%.