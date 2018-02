Apple pode perder liderança em valor de mercado após balanço

Nova York – O mundo poderá ter um novo líder no ranking de empresas com maior capitalização de mercado amanhã, uma vez que as gigantes de tecnologia americanas Apple e Alphabet – controladora do Google – divulgarem resultados trimestrais, após o fechamento dos mercados em Nova York nesta quinta-feira.

Apple e Alphabet começam a negociar hoje em Wall Street com uma diferença um pouco inferior a US$ 35 bilhões em valor de mercado. Segundo a provedora de dados FactSet, a Apple vale US$ 851,7 bilhões, ante US$ 817,1 bilhões da Alphabet.

Faz quase dois anos desde que a Alphabet conseguiu atingir brevemente o topo da tabela de valor de mercado. Desde então, a Apple vem mantendo a liderança, com a lacuna entre as duas empresas tendo alcançado US$ 175 bilhões no outono do ano passado.

Nos últimos três meses, porém, a ação da Apple se estagnou em meio a preocupações com a demanda mais fraca do que se previa pelo iPhone X, seu smartphone mais sofisticado, enquanto a da Alphabet avançou 8,2% no quarto trimestre e mais 12% em janeiro.

Isso significa que os balanços de mais tarde definirão qual empresa será a mais valiosa do mundo. A Apple deverá publicar seus resultados às 19h30 (de Brasília). Os números da Alphabet também sairão após o fim dos negócios nas bolsas americanas.

Mais adiante, outras grandes empresas de tecnologia dos EUA também ameaçam a dominância da Apple. A Microsoft, que divulgou balanço ontem, vale US$ 733 bilhões, e a Amazon.com, que revela seus resultados às 19h01, tem valor de mercado de US$ 699 bilhões.