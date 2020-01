Apple além do iPhone; bolsas contagiadas pelo vírus e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (28) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Aposta em TV+ e Card e risco com coronavírus: o balanço da Apple

Perspectivas são otimistas para o resultado do primeiro trimestre fiscal da companhia, que dobrou de valor no último ano,

Bolsas da Ásia fecham mais uma vez em queda por temores sobre vírus

Na China, bolsas estão fechadas devido ao feriado do ano novo chinês, o que ainda “protege” mercado do país

Juros imobiliários não têm mais espaço para cair, diz associação do setor

Para presidente da Abecip, taxa Selic próxima do piso dificulta novos cortes por parte dos bancos no financiamento da casa própria

Empregados da Amazon protestam para que empresa reduza pegada climática

“A Amazon tem a escala de ser líder na mudança rumo à energia limpa ou uma contribuidora significativa para a mudança climática”, disse uma funcionária

Moradores de favelas movimentam R$ 119,8 bilhões por ano

Dados do estudo “Economia das Favelas” também mostram que moradores tendem ao empreendedorismo, mas são pouco bancarizados

Coronavírus já matou 106: qual o impacto sobre bolsa e juros?

As incertezas sobre o coronavírus devem continuar dando o tom nos mercados, com aumento na volatilidade diária

Alívio nas contas? Dados devem mostrar que dívida pública parou de crescer

Números do Tesouro devem mostrar que a dívida, que chegou a crescer cinco pontos percentuais em relação ao PIB por ano, está se estabilizando

Comissão de Ética avalia Wanjgarten — decisão será seguida?

Fabio Wanjgarten é acusado de ter recebido pagamentos de veículos que têm contratos de publicidade com o governo

“Acordo do Século” de Trump para o Oriente Médio será finalmente revelado

Proposta prega acordo de paz entre árabes e israelenses, mas tem o desafio de ser aceita pelo lado palestino

Política e mundo

EUA cobram que Brasil assuma repatriação de deportados

Além disso, governo americano espera que o Brasil aumente seguranças nas fronteiras

Livro de Bolton pressiona republicanos e afeta impeachment de Trump

Senadores republicanos se recusaram a permitir que testemunhas ou novas evidências sejam apresentadas no julgamento de Trump

Risco de rompimento em Brumadinho era 20 vezes maior que aceitável

Segundo peritos, a Vale sabia da possibilidade de mortes em caso de rompimento sem aviso prévio. Tragédia deixou 259 mortos e onze desaparecidos

Guaidó quer que Cuba seja “parte da solução” para crise na Venezuela

Para o líder da oposição da Venezuela, Cuba está “apoiando pouco” o governo Maduro

Enquanto você desligou

Cade aprova aquisição de parte da Embraer pela Boeing

Operação anunciada em 2018 foi contestada por acionistas minoritários da Embraer

Lucro da Cielo cai pela metade em 2019

Cielo teve lucro líquido de 1,58 bilhão de reais no último ano

brMalls e Multiplan fazem novo investimento de R$ 69 mi na Delivery Center

As administradoras já haviam feito aportes anteriores na startup gaúcha, que tem modelo de entregas em que busca a mercadoria direto no shopping

Após auditoria de R$ 48 milhões, cúpula do BNDES visita Brasília

Presidente do Banco, Gustavo Montezano, se reuniu com o TCU e integrantes do Ministério da Economia

União conclui venda de 20,7 milhões de ações excedentes do BB

Ministério da Economia informou que saldo da operação foi de R$ 1,06 bilhão

JBS assina novo acordo de até R$3 bi envolvendo exportações para China

A JBS afirmou que o fornecimento de carnes bovina, de aves e suína in natura vão começar ainda no primeiro trimestre

Agenda

Nesta terça-feira, serão divulgados nos Estados Unidos os pedidos de bens duráveis referente o mês de dezembro, as variações no valor de venda do mercado imobiliário e o grau de confiança do consumidor.

Os estoques de petróleo bruto semanal e o discurso de Williams, membro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), também serão apresentados.