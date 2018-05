Apple agrada investidor com aumento dos dividendos e lucro recorde

São Paulo – Os investidores da Apple comemoram nesta quarta-feira uma enxurrada de boas notícias vindas da companhia. Os papéis da empresa chegaram a subir 4,6% ao longo da sessão, negociados a 176,96 dólares na máxima do dia.

Ontem, a empresa divulgou um aumento de 25% em seu lucro no último trimestre, em comparação ao mesmo período de 2017. No total, o lucro líquido da Apple chegou a 13,82 bilhões de dólares no período, o equivalente a 2,73 dólares por ação.Os resultados superaram a previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro líquido de 2,69 dólares por ação.

As vendas também registraram avanço recorde, passando de 52,89 bilhões de dólares no período entre janeiro e março de 2017 para 61,14 bilhões de dólares neste ano, resultando em uma alta de 16%, com as vendas internacionais representando 65% da receita do trimestre.

O resultado ficou dentro do previsto pela própria Apple, que esperava vendas entre 60 e 62 bilhões de dólares no segundo trimestre fiscal, mas abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam vendas de 61,2 bilhões de dólares.

Recompra de ações

A Apple também informou aos investidores que vai gastar mais 100 bilhões de dólares em recompras de ações, elevando o pagamento para os acionistas, já que as vendas de iPhones continuaram a mostrar um crescimento saudável, apesar de preocupações de analistas sobre a demanda.

O conselho da companhia também aprovou um aumento de 16% em seu dividendo trimestral, além do programa de recompra de ações. A empresa já pagou 275 bilhões de dólares aos acionistas até março.

Venda de iPhones

A empresa anunciou que vendeu 52,2 milhões de iPhones entre janeiro e março, pouco abaixo das previsões de analistas, que esperavam 53 milhões de unidades vendidas do smartphone.

O resultado mostrou avanço de 3% na comparação com as vendas do mesmo trimestre do ano anterior. Já a receita dos iPhones subiu de 33,25 bilhões de dólares para 38,03 bilhões de dólares, representando avanço de 14%.

“Estamos entusiasmados em relatar nosso melhor trimestre de março, com um forte crescimento de receita em iPhones e serviços”, disse o presidente-executivo (CEO) da Apple, Tim Cook. “Os clientes escolheram o iPhone X mais do que qualquer outro iPhone a cada semana no trimestre de março, assim como fizeram após seu lançamento no trimestre de dezembro”, afirmou.

A quantidade de iPads vendidos também subiu, passando de 8.922 unidades para 9.113 unidades, uma alta de 2%. A receita derivada da venda de iPads, por sua vez, apresentou avanço de 6%, ao subir de 3,89 bilhões de dólares no segundo trimestre fiscal de 2017 para 4,11 bilhões de dólares entre janeiro e março deste ano.

Já a quantidade de Macs vendidos caiu 3%, passando de 4.199 unidades para 4.078 computadores, enquanto a receita desse segmento ficou estável em 5,84 bilhões de dólares.

A receita de serviços, que engloba o AppleCare, Apple Pay e outros, apresentou avanço de 31% na mesma base comparativa, passando de 7,04 bilhões de dólares para 9,19 bilhões de dólares.

No mesmo período, a receita de outros produtos, como os AirPods, Apple TV e Apple Watch, apresentou salto de 38%, subindo de 2,87 bilhões de dólares entre janeiro e março de 2017 para 3,95 bilhões de dólares no mesmo período deste ano.