Aposta certeira: pais de Bezos têm US$ 30 bi na Amazon

Ter o capital para iniciar uma empresa é algo difícil. Para Jeff Bezos, fundador da varejista digital Amazon, não foi diferente. Quando ele largou o mercado financeiro em 1995 para se dedicar a vender livros na internet — uma atividade que parecia loucura há 23 anos — contou com um investidor anjo bastante peculiar: os próprios pais.

Jackie e Mike Bezos, mãe e padrasto de Jeff, respectivamente, investiram cerca de 245.000 dólares na Amazon em 1995. O valor atualizado desse montante seria superior a 400.000 dólares corrigidos pela inflação. À época, Jeff, que deixava o mercado financeiro em Wall Street para abrir seu próprio negócio na nascente indústria digital vinculada à internet, deu o aviso: havia uma chance de 70% de os dois nunca mais verem o dinheiro.

Mas o investimento rendeu. Com a Amazon se aproximando de ser uma empresa avaliada em 1 trilhão de dólares, Jackie e Mike têm uma fortuna acumulada de mais de 30 bilhões de dólares em participação na empresa, de acordo com a agência Bloomberg. “Nós tivemos sorte de viver fora do país e salvar alguns centavos para que pudéssemos ser investidores anjo. O resto é história”, disse Mike Bezos, que é imigrante cubano e também atende por Miguel, em um evento na Filadélfia em 2015.

À parte com a fortuna de Bezos, hoje a maior do mundo, avaliada em 147 bilhões de dólares, papai e mamãe Bezos são mais ricos do que outros magnatas do mundo de tecnologia como Paul Allen, cofundador da gigante de software Microsoft, ou o bilionário filantropo Elon Musk, conhecido por dirigir empresas como a montadora Tesla e a companhia de exploração espacial Space X.

Em termos de investimento, a tacada foi mais do que certeira. A aposta valorizou 12.000.000% no decorrer desses 23 anos, o que deixaria vários outros investidores de risco morrendo de inveja. O mercado de tecnologia tem histórias de sucesso generosas com os investidores, mas nenhuma se compara à dos Bezos: a japonesa SoftBank, que colocou 20 milhões de dólares na varejista digital chinesa Alibaba fez a quantia render 720.000% desde 2000; a empresa de investimento Sequoia tirou 22 bilhões de dólares quando vendeu o aplicativo WhatsApp para o Facebook em 2014, um rendimento de 36.000%.

Se Jackie e Mike ainda tiverem a mesma fatia da Amazon que detinham então seriam donos de 3,4% da segunda empresa mais valiosa do mundo, uma parcela que é só menor do que a do próprio Jeff. Atualmente, é incerto quanto ambos detêm em ações da Amazon, já que uma parte delas foi doada para a organização sem fins lucrativos Fundação Família Bezos, que foca na educação de jovens. Em 2016, os dois teriam doado 25.000 ações para a Fundação, que à época valiam 20 milhões de dólares.

No acumulado de 2018, a Amazon valorizou 52,84% e já tem valor de mercado de 867,8 bilhões de dólares, não só vendendo mais livros, mas fabricando aparelhos de controle de residência, aplicações em nuvem e serviços de entrega e de streaming de vídeos.