Aposentadoria sem correção?; o “trator” de Bolsonaro e tudo para ler hoje

São Paulo – Leias as principais notícias para começar esta quarta-feira (27) bem informado:

As quentes do dia

Por reforma, Guedes, Maia e Alcolumbre discutem anexo dos militares

O governo quer aumentar o tempo de contribuição dos militares de 30 para 35 anos, e incluir policiais militares e bombeiros

Joice Hasselmann: um “trator” para negociar a Previdência

A parlamentar novata também tentará encontrar uma linha de comunicação com os eleitores e os parlamentares na reforma da Previdência.

Dois trens batem na estação de São Cristóvão

Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas por vítima entre as ferragens

Petrobras deve mostrar que deixou mau tempo para trás

Empresa divulga nesta quarta-feira após o fechamento do mercado seus resultados do quarto trimestre e consolidado de 2017,

Vim, vi, perdi: a curta e conflituosa passagem da CVS pelo Brasil

Maior rede de farmácias dos EUA vendeu a rede brasileira Onofre, nesta terça-feira, para se concentrar em desafios muito maiores em seu país de origem.

Fux mantém investigação sobre ministro do Turismo na 1ª instância

A PF investiga denúncia de que o PSL repassou recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidaturas de “laranjas”.

Reforma tira da Constituição reajuste de aposentadoria e pensão pela inflação

Mudança é polêmica; parte dos especialistas teme perdas para aposentados, outros veem avanço, segundo a Folha de S. Paulo.

Após derrota na Câmara, governo revoga decreto sobre sigilo de documentos

Votação sobre Lei de Acesso à Informação ainda teria que passar pelo Senado. mas Bolsonaro se antecipou a fim de evitar nova derrota.

Presidente da Assembleia paulista repassou R$ 266 mil a posto do qual é sócio

Reportagem do Estadão informa que a empresa do deputado estadual Cauê Macris (PSDB) não aparece na relação de fornecedores de campanha declarada à Justiça Eleitoral.

Como Mourão deixou os modos rudes de caserna para ganhar a opinião pública

Mourão passou por intenso media training antes de assumir o governo. “Fomos até o limite de autoridade”, diz oficial sobre treinamento.

Em resposta ao ministro da Educação, estudantes lançam campanha para enviar filmes de escolas degradadas para o MEC

Segundo O Globo, movimento também reivindica que professores fotografem seus contracheques.

O plano do futuro CEO da Airbus para a estrutura de poder da companhia

Guillaume Faury estuda plano para combinar diferentes conselhos executivos da empresa e facilitar a tomada de decisões.

Rio Tinto amplia lucro anual em 56% e ação sobe 1,8% na Bolsa de Londres

O salto no lucro é atribuído à venda de sua participação na mina de cobre Grasberg, na Indonésia, por US$ 3,5 bilhões.

Força Aérea do Paquistão anuncia derrubada de dois caças indianos

“Um piloto indiano foi detido pelas tropas no terreno”, afirmou o major-general do Exército do Paquistão.

Política e mundo

Bolsonaro telefona para Gilmar Mendes e fala sobre crise na Receita

Presidente disse estar preocupado com ocorrido e pediu ao ministro sugestões para solucionar crise; inquérito para apurar vazamento foi instaurado.

Meu apego a poder e a dinheiro é um vício, diz Sérgio Cabral

Ex-governador do Rio de Janeiro confessou pela primeira vez que recebeu propinas e se diz aliviado.

Senadora conhecida como “Moro de saia” pode ser cassada por caixa dois

Investigações apontam que ex-juíza teve gastos de campanha incompatíveis com patrimônio declarado ao TSE.

Senado aprova indicação de Roberto Campos Neto à presidência do BC

Economista foi aprovado por 55 votos favorável e 6 contrários após sabatina e votação na CAE.

Plenário do Senado aprova Flávia Perlingeiro para diretoria da CVM

Votação do nome indicado para Comissão de Valores Mobiliários ficou em 56 votos a favor e 6 contra.

Câmara derruba declaração de emergência para muro de Trump

Por 245 votos a 182, órgão rejeitou tentativa de Trump de usar dinheiro sem aval do Congresso para construir muro na fronteira com o México.

Brasileiros podem deixar Venezuela, diz Ministério das Relação Exteriores

Após negociações, grupo de cerca de 100 brasileiros entre turistas e residentes podem atravessar a fronteira.

Enquanto você desligou…

Raia Drogasil compra Onofre e cria gigante de farmácias

As conversas entre as duas companhias começaram poucos dias antes do Natal. Maior potencial de crescimento está no e-commerce.

Carrefour tem alta de 10% no lucro do 4º tri com aceleração de vendas

Lucro líquido de R$ 699 milhões foi puxado pela abertura de novas lojas.

Iguatemi lucra R$ 76 milhões no 4º trimestre com vendas e aluguel de lojas

Administradora de shopping centers faturou 14,1% a mais se comparado com o mesmo período de 2017.

Presidente do BNDES defende o “desmame” do subsídio público à agricultura

Declaração foi em resposta à afirmação da ministra Tereza Cristina sobre retirada radical de subsídios poder prejudicar setor responsável por 20% do PIB.

Mercado Livre deve investir cerca de US$2 bi em 2019

Receita líquida da empresa no quarto trimestre de 2018 foi de 428 milhões de dólares, uma alta de 19,5% em comparação com o ano anterior.

Agenda

Nesta quarta-feira (27), será divulgada a taxa de desemprego no Brasil. Na China, será anunciado o PMI, e na Zona do Euro, o discurso do Coeuré, do BCE. Nos EUA, serão publicados os estoque de petróleo, as vendas pendentes de moradia, as encomendas à indústria, a balança comercial de bens, o transporte de bens de capital e o depoimento do Powell, presidente do Fed.