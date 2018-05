Aposentadoria de servidor em risco e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (07) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Fraudes põem em risco aposentadoria de servidores de até 200 cidades no País. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, somente na mais recente operação, a PF identificou irregularidades em 28 institutos de Previdência de Estados e municípios.

Suíça aponta depósitos numerosos em contas de Paulo Preto na gestão Serra. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o suposto operador do PSDB abriu 4 contas no país pouco depois de ter sido nomeado pelo ex-governador.

MDB deve ficar fora da luta pelo Planalto. Reportagem do jornal Valor Econômico aponta que a candidatura de Temer, que nunca foi unanimidade, perdeu ainda mais terreno no MDB e abriu espaço para outras alternativas na eleição presidencial.

Triunfo protocola pedido de recuperação judicial de Viracopos. O anúncio se segue à decisão unânime pelo ajuizamento, em caráter de urgência, em reunião do conselho de administração na última sexta-feira.

Filha de Cunha busca evangélicos por vaga na Câmara. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, a ficha de filiação de Danielle Dytz da Cunha ao MDB foi abonada pelo filho do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral.

SP muda Sabesp, mas capitalização não deverá sair neste ano. Governo substitui Jerson Kelman na presidência e mudança pode ter sido motivada por pressão de prefeitos, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

Delação de Palocci gera divergência entre juízes. Colunista do jornal O Estado de S.Paulo revela que os juízes opinam que o titular da ação penal é o MPF, a quem cabe barganhar com o investigado em troca de informação.

Governo dará crédito barato a multinacionais. Segundo o jornal Valor Econômico, o governo atendeu aos apelos da indústria e garantiu crédito para viabilizar a participação de fabricantes de trens de SP, em megalicitação na Argentina.

Política e mundo

Ex-gerentes de subsidiária da Petrobras viram réus por R$32 mi em propinas. Acusados teriam obtido vantagens indevidas em contratos da Petroquisa com a Odebrecht para a realização de obras do Complexo Petroquímico Suape, em PE.

Política de preços de combustíveis gera segurança, diz Temer. Questionado se é possível reduzir os preços dos combustíveis nas bombas dos postos, presidente disse que é preciso aguardar a reação internacional.

Procuradoria avalia rescisão de mais um acordo de executivo da JBS. Ex-diretor de tributos Valdir Aparecido Boni pode perder acordo de colaboração premiada por omitir de informações.

Relatório de doação ao PSDB será anexado à investigação contra Aécio. Ministro Marco Aurélio Mello, do STF, determinou que sejam anexados dados entregues pela PF que sugerem a dissimulação de doação de campanha

Ministro do STJ manda prender Carlinhos Cachoeira. Condenação está relacionada com o caso que foi investigado na CPI dos Bingos, em 2004, que apurou o uso de casas de bingo para lavagem de dinheiro.

PGR denuncia deputado Arthur Lira por peculato e lavagem de dinheiro. Lira teria participado de um esquema de desvio de recursos públicos enquanto ocupava cargo de direção na mesa diretora da Assembleia Legislativa de Alagoas.

STF remarca análise de ADIs sobre Direito do Trabalho para a próxima quarta (9). Ações questionam dispositivos da reforma trabalhista sobre a gratuidade na Justiça do Trabalho e o pagamento de honorários periciais e de sucumbência.

Israel retira candidatura ao Conselho de Segurança da ONU. Candidatura do país tinha poucas perspectivas de êxito, dada a inimizade que mantém com os países árabes e sua difícil relação com a própria ONU.

Embaixadora dos EUA no México deixa cargo em conjuntura complexa. Roberta Jacobson reconheceu que a relação entre países está em “momento difícil” devido à ansiedade gerada pela renegociação do Nafta

Trump: Leis de migração foram escritas por pessoas que não amam os EUA. Presidente voltou a afirmar que país tem as “piores” leis de imigração do mundo e reiterou a promessa de defender as fronteiras.

Trump receberá visita do presidente sul-coreano em 22 de maio. Chefes de governo discutirão a vindoura reunião do americano com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

Enquanto você deligou…

Lucro da BR Distribuidora cresce 58% no 1º tri por melhores margens. Empresa de combustíveis controlada pela Petrobras teve lucro líquido de 247 milhões de reais no primeiro trimestre.

Vale assume liderança na 3ª prévia do Ibovespa pela 1ª vez desde 2013. Migração ao Novo Mercado, nova política de dividendos e maior estabilidade dos preços das commodities explicam conquista, segundo executivo da companhia.

Energisa revoga oferta pública para compra de controle da Eletropaulo. Preço ofertado foi de R$ 19,38 por ação ordinária da distribuidora paulista. Enel e Neoenergia também anunciaram oferta pela empresa de R$ 32,20/ação e R$ 32,10.

Odebrecht vence licitação para construir Corredor BR-316 no Pará. Corredor terá 10,8 quilômetros e disponibilizará um serviço de transporte público que atenderá uma população de cerca de 1 milhão de pessoas.

Após problemas, Petros volta a avaliar fundos de participação e de crédito. Fundo já reservou recursos para fundo em direitos creditórios estruturado pela Vinci Partners e ancorado pelo BNDES para investir em energias renováveis.

Casos Neon e Inter assustam o efervescente mercado de fintechs no país. Liquidação do Banco Neon e notícias sobre um possível vazamento de dados de clientes do Banco Inter salientaram desafios de uma indústria nascente.

Membros do Fed mantêm a mente aberta sobre aumentos de juros. Banco Central dos EUA, em março, elevou as taxas de juros de referência para entre 1,50 e 1,75 por cento e atualmente prevê mais dois aumentos este ano.

Agenda

Nesta segunda, serão divulgados o Boletim Focus e as informações de produção e de vendas de veículos em abril. Na China, saem as reservas cambiais. E, na zona do Euro, o destaque é o índice de confiança do investidor do Instituto Sentix em maio.