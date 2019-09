Após recusa, bolsa de Hong Kong vai insistir em oferta por LSE

A administradora da bolsa de valores de Hong Kong se recusou a desistir da oferta de aquisição da London Stock Exchange depois que a LSE rejeitou de maneira enfática nesta sexta-feira (13) a proposta avaliada em 39 bilhões de dólares.

A bolsa de valores de Hong Kong afirmou que vai ter novas reuniões com investidores da LSE, em estratégia para se tornar um grupo global capaz de rivalizar com as gigantes norte-americanas ICE e CME.

“A HKEX acredita que os acionistas da LSE deveriam ter a oportunidade de analisar em detalhe ambas as transações e continuaremos interagindo com eles”, afirmou a bolsa de Hong Kong em comunicado.

A LSE informou nesta sexta-feira que segue preferindo levar adiante sua oferta de aquisição da companhia de dados financeiros Refinitiv por 27 bilhões de dólares.

A bolsa de Londres afirmou em carta à HKEX que tem preocupações fundamentais sobre aspectos importantes da proposta e disse que a oferta do grupo asiático não tem mérito estratégico e que o relacionamento da HKEX com o governo de Hong Kong é um “assunto complicado”.

A oferta surpresa feita pela HKEX na quarta-feira exige que a LSE desista da aquisição da Refinitiv.