São Paulo – A bolsa paulista começava a quinta-feira no vermelho, após o Ibovespa atingir máximas históricas na véspera, com ajustes negativos encontrando suporte no viés relativamente desfavorável do ambiente financeiro internacional.

Às 10:13, o Ibovespa caía 0,28 por cento, a 90.756,64 pontos.