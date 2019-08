Após maior queda em um mês, dólar permanece abaixo da marca de 4 reais

São Paulo — O dólar enfraquecia contra o real nesta sexta-feira, um dia depois de registrar sua maior queda diária em um mês, indo abaixo da marca de 4 reais, com novo modelo de atuação do Banco Central no radar, em meio a cenário externo mais positivo.

Às 9:06, o dólar recuava 0,24%, a 3,9806 reais na venda.

Na véspera, o dólar caiu 1,24%, a 3,9903 reais.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 11 mil contratos de swap cambial tradicional, correspondentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento outubro de 2019.