Após fortes quedas devido ao coronavírus, bolsas da Europa voltam a cair

São Paulo — As ações europeias perdem nesta terça-feira após registarem as suas piores perdas desde Junho de 2016 na sessão anterior, com a negociação ainda dominada pelas preocupações com o surto de coronavírus que se está a espalhar rapidamente fora da China. Após abrir com uma subida de cerca de 0,4%, o pan-europeu STOXX 600 deixou esses ganhos em menos de uma hora, para negociar 0,3% abaixo.

As ações bancárias estiveram entre os maiores perdedores, enquanto as empresas fabricantes de automóveis caíram 1,2%, com os investidores preocupados com a economia da Europa, que se tornaria mais dependente do comércio, a ter um impacto maior do que se pensava anteriormente.

O fabricante alemão de autopeças Leoni caiu 8% após relatar lucros inferiores ao esperado, enquanto a empresa britânica de engenharia Meggitt deslizou 3% após avisar que seria prejudicada pelo vírus e pelos problemas com o 737 MAX da Boeing.

Os traders tiraram cerca de 500 mil milhões de dólares do valor das empresas europeias na segunda-feira, depois de Itália ter revelado que estava a enfrentar o pior surto de casos de coronavírus na Europa, relatando 220 casos e sete mortos.

O acordo comercial “fase um” de Dezembro entre Washington e Pequim e a manutenção das baixas taxas de juro impulsionaram o STOXX 600 a um nível recorde, mas o surto do vírus forçou os economistas a reduzir as expectativas de crescimento em meio a interrupções de negócios e viagens.

Os dados da Zona Euro na terça-feira também estiveram abaixo do esperado, com os números a mostrarem a atividade económica alemã a estagnar no quarto trimestre, devido à diminuição das exportações.

O GDAXI da Alemanha caiu 0,3%, enquanto que as acções italianas somaram-se ao declínio de segunda-feira com uma perda de 0,4%.

Entre os poucos pontos brilhantes está a Prudential Plc , que ganhou 1,9% depois que o fundo de hedge Third Point LLC disse ter acumulado uma participação de mais de 2 mil milhões de dólares e pediu à seguradora britânica para se dividir em duas empresas.