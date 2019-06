Após euforia da última semana, Bolsa e dólar fecham quase estáveis

Sem grandes notícias no radar, os mercados de ações e de câmbio até chegaram a oscilar mais cedo, mas terminaram perto de zero nesta segunda-feira (24) – a última do mês de junho. O dia foi de poucos eventos capazes de influenciar os mercados locais, após uma semana recheada de sinalizações favoráveis que levaram os mercados a baterem marcas.

Enquanto o Ibovespa, principal índice da bolsa paulista, subiu 0,05%, renovando por pouco o recorde dos 102 mil pontos conquistado na última sessão, o dólar comercial praticamente andou de lado, com variação positiva de 0,07% frente ao real, negociado a R$ 3,8265 para venda.

A moeda dos Estados Unidos alternou ao longo do dia entre leves ganhos e perdas, em dia de fraqueza do dólar no exterior. O movimento vem após a forte desvalorização na semana passada, quando a moeda desceu ao menor nível em três meses, ancorada por expectativas de um futuro corte de juros nos EUA.

Na bolsa, a sessão também foi de poucas notícias relevantes, com os investidores ainda à espera da votação do texto da reforma da Previdência no Congresso. O volume financeiro do dia somou R$ 12,49 bilhões de reais. Mais cedo, o índice atingiu os 102.602 pontos, recorde intradia (durante a sessão).

A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), afirmou nesta segunda que o governo vai trabalhar para garantir a votação da reforma na Comissão esta semana e no Plenário, na próxima. Joice disse ainda que não vai cravar o número de votos que o governo terá para votar,, mas avaliou que, com as mudanças no parecer, deverá ter pelo menos de 10% a 15% do que se esperava.

A proposta, para ser aprovada em Plenário, tem de ter pelo menos 308 dos 513 votos em dois turnos de votação.

“A expectativa é boa, o mercado espera que essa semana tenha novidades no âmbito político, principalmente na Previdência”, disse à Reuters o analista de mercado, Luis Gustavo Pereira, da Guide Investimentos.

As bolsas internacionais também tiveram movimentações tímidas, no aguardo dos próximos desdobramentos da disputa comercial entre Estados Unidos e China, com o encontro do presidente norte-americano, Donald Trump, e do líder chinês, Xi Jinping, na cúpula do G20 no final de semana. Além das tensões entre EUA e Irã que devem afetar os preços do petróleo ao