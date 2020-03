Dólar comercial volta a cair 1,7% e é negociado a R$ 4,70

São Paulo – Com a queda de 1,757%, o dólar comercial volta a ser negociado a 4,7016 reais. A moeda abriu o pregão desta sexta-feira (13) a 4,69 reais, mas às 10h o movimento se arrefeceu, levando o dólar de volta ao nível de 4,738 reais.

O alívio veio com o anúncio do banco central dos Estados Unidos (Federal Reserve, mais conhecido pela sigla FED) de injetar 5 trilhões de dólares no sistema financeiro. É um sinal de que as autoridades monetárias farão o que for necessário para controlar a aversão a risco.

“O FED vai arrumar essa situação. Ontem, já injetou 500 bilhões de dólares, hoje vai injetar outros 500 bilhões de dólares. Faltam quatro em menos de um mês. É mais dinheiro do que o que foi injetado na crise hipotecária de 2008 e em menos tempo”, afirmou Pablo Spyer, diretor da Mirae Asset, em vídeo mais cedo.

Assim como seu par americano, o Banco Central local vai usar artilharia pesada nesta sexta-feira ao ofertar até 2 bilhões de dólares por meio de leilões de linhas, que é uma venda com compromisso de recompra. É a primeira vez que o BC faz oferta líquida de moeda nessa modalidade desde 18 de dezembro do ano passado.

O banco central japonês (BoJ) anunciou que vai comprar o equivalente a 500 bilhões de ienes em bônus. “Bancos centrais continuam improvisando medidas para amortecer impactos econômicos do vírus”, escreve equipe da Guide, em relatório.

Já o dólar turismo é negociado a 4,98 reais com queda de 0,2%.