Após as eleições, Taurus desaba na Bolsa e perde R$ 400 milhões

São Paulo – As ações da Forjas Taurus, fabricante de armas brasileira, seguem em queda na Bolsa após as eleições presidenciais. Desde segunda-feira, os papéis ordinários da companhia acumulam queda de mais de 59%. Hoje, as ações caíam 6,11%.

As ações preferenciais também seguem em baixa na Bolsa. Hoje, os papéis caíam 10,40% e na semana, a baixa acumulada é de 49%.

Com o desempenho das ações na semana, em apenas dois dias a Forjas Taurus perdeu R$ 405,3 milhões de valor de mercado. Hoje, a companhia é avaliada em 319,2 milhões de reais.

Em outubro, a empresa atingiu seu maior valor. No dia de 18, dez dias antes das eleições presidenciais, a Taurus era avaliada em 879,72 milhões de reais. Desde lá, perdeu 560,4 milhões de reais. Os dados foram divulgados pela Economatica, provedora de informações financeiras.

As ações da companhia têm sido alvo de especulação no mercado financeiro. Os papéis se valorizaram mais de 150% no ano com a expectativa que Jair Bolsonaro mude o Estatuto do Desarmamento. A mudança foi uma das promessas de campanha do presidente eleito.

Diante do cenário, alguns acionistas, diminuíram posição acionária da companhia. Em relatório enviado a clientes, a Suno Research, afirmou que a atitude é compreensível por parte dos acionistas da empresa dado o atual cenário de especulação intensa em que se encontra as ações.

“Entendemos ser esse um fluxo especulativo totalmente infundamentado e, por conta disso, continuamos sugerindo todos a se manter de fora dessa negociata, a qual entendermos ser claramente um movimento de “boiada” que a qualquer momento virá a ruir, fazendo com que muitas pessoas se vejam em uma situação de deterioração patrimonial.”

Além da especulação, os analistas destacam os fundamentos da companhia. A Forjas Taurus registrou prejuízos líquidos todos os anos desde 2013. No ano passado, o prejuízo foi de 286 milhões de reais, o pior já registrado. A dívida da companhia aumentou para 798 milhões de reais, enquanto caixa e equivalentes diminuíram para apenas 9,5 milhões de reais.