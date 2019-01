Após abrir sem direção, bolsa assume alta em linha com futuros de NY

São Paulo – O Ibovespa abriu sem uma direção clara, alternando leves altas e baixas. Perto das 10h50 desta quarta-feira, 16, marcou máxima num movimento atrelado ao fortalecimento dos índices acionários futuros em Nova York, sustentados pela divulgação de lucro de bancos norte-americanos. Um deles foi o do Goldman Sachs (US$ 2,54 bilhões no quarto trimestre).

O Bank of America (BofA) também divulgou resultado. O BofA teve lucro líquido acima do previsto por analistas. O resultado ficou em US$ 7,28 bilhões no quarto trimestre de 2018, resultado 208% maior que o ganho obtido em igual período do ano anterior.

Do noticiário internacional, o destaque é a audiência da primeira ministra britânica Theresa May no Parlamento. Pouco antes do fechamento deste texto, ela disse que a União Europeia só adiaria o Brexit “se houvesse um plano claro em direção a um acordo aceitável”.

Depois da derrota de terça no parlamento britânico e de aguardar para esta quarta no fim da tarde a votação da moção de desconfiança, May afirmou que seu governo não vai cancelar o Brexit.

Na avaliação do economista sênior para Europa Ocidental, Reino Unido e zona do euro, Andrew Wroblewski, a primeira-ministra do Reino Unido deve sair vitoriosa da moção de desconfiança. Mesmo confirmando esse prognóstico, a incerteza política tende “a continuar e até aumentar”, na avaliação do economista.

Às 10h55, o Ibovespa subia 0,13% aos 94.180 pontos.

Analistas veem espaço para realização, enquanto aguardam novidades concretas sobre reforma da Previdência ou outras iniciativas em prol do ajuste fiscal e da economia. “O Ibovespa sobe 11,72% em dólares enquanto outras bolsas não sobem tanto, isso significa que tem muito espaço para o investidor embolsar lucros por aqui”, diz um operador.

As ações da Embraer operam em queda, após a empresa ter anunciado, uma piora nas estimativas para 2018 de sua receita líquida, Ebitda, Ebit e margem Ebit (operacional), além de entregas de jatos executivos, em relação ao previsto anteriormente. No entanto, a queda é limitada, uma vez que a empresa informou também que deverá pagar aos acionistas dividendo de aproximadamente US$ 1,6 milhão após o término da operação com a Boeing.

Já as ações de Cemig e Sabesp figuram entre as maiores quedas do Ibovespa, enquanto os papéis da Copasa perdem 2,61%, depois que o Citigroup cortou a recomendação de neutra para venda das três empresas e reduziu o preço-alvo das duas companhias de saneamento. Ao mesmo tempo, o Ibovespa subia 0,11%, aos 94.154 pontos.