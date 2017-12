Após abrir acima dos 74 mil pontos, Ibovespa desacelera ganhos

São Paulo – O Ibovespa abriu em alta moderada e chegou a superar o nível dos 74 mil pontos ainda em reação à notícia sobre a data do julgamento do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva pelo TRF4. Pouco depois da abertura, entretanto, a valorização das ações perdeu força.

Esse comportamento condiz com a forte desaceleração da queda do dólar ante o real no balcão e com a virada da moeda americana no mercado futuro para o lado positivo.

A desaceleração do Ibovespa à vista pode se acentuar, visto que, no mercado futuro, os contratos para dezembro e para fevereiro já zeraram os ganhos e passaram a cair.

Como afirmou um operador do mercado de ações e também o analista chefe da Rico Investimentos, Roberto Indech, o pregão desta quarta será “agitado”.

“O vencimento do Ibovespa dezembro nesta quarta-feira gera naturalmente uma maior volatilidade”, disse o operador.

A persistente valorização do petróleo nos mercados futuros de Londres (ICE) e de Nova York (Nymex) colaboram para a alta da Bolsa.

As duas ações da Petrobras sobem neste momento. Os índices acionários futuros de Nova York também estão com variação positiva.

Às 10h51, o Ibovespa subia 0,31% aos 74.045 pontos. Na máxima, marcou 74.416 pontos em alta de 0,82%. Entre o fechamento de terça e a maior pontuação intraday nesta quarta, o indicador teve uma alta de 602 pontos. A ON da Petrobras subia 0,86%.