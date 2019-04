Apesar de bom resultado, Bradesco cai na Bolsa

São Paulo – As ações do Bradesco operavam em queda na manhã desta quinta-feira. Por volta das 11h, os papéis preferenciais caíam 2,58% e os ordinários, 2,47%.

Hoje, antes da abertura do pregão, o banco divulgou seus dados referentes ao primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março, o lucro líquido registrado foi de 6,238 bilhões de reais, uma alta de 22,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) atingiu 20,5% no trimestre. Esse crescimento do lucro reflete o bom desempenho do resultado operacional, impulsionado pela boa performance da margem financeira com clientes,menores despesas com PDD e maior resultado das operações de seguros, previdência e capitalização, além do desempenho das receitas de prestação de serviços.

Segundo os analistas da CoinValores, apesar do resultado ser positivo ficou abaixo da expectativa do mercado.