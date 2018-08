Apesar de BC, dólar sobe ante real com tensão eleitoral e crise argentina

SÃO PAULO, 30 Ago (Reuters) – A disparada do dólar acima de 4,20 reais nesta quinta-feira obrigou o Banco Central a atuar extraordinariamente no mercado de câmbio, o que aliviou a pressão de alta, mas não impediu que a moeda norte-americana renovasse a segunda maior cotação do Plano Real.

Uma combinação de cautela com a cena eleitoral e preocupações com a situação da Argentina puxaram a moeda norte-americana em uma sessão altamente volátil: na máxima, a moeda foi a 4,2155 reais, com quase 2,50 por cento de valorização e, na mínima, chegou a 4,1197 reais.

O dólar avançou 0,78 por cento, a 4,1463 reais na venda. O dólar futuro avançava 0,85 por cento.