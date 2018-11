Apesar da queda, Buffett continua apostando na Apple

São Paulo – Warren Buffett parece não estar preocupado com as vendas do Iphone. No último trimestre, o megainvestidor comprou ainda mais ações da Apple.

Segundo relatório enviado à SEC (Securities and Exchange Commission), a Berkshire Hathaway comprou 522.802 ações da Apple. No total, e empresa de Buffett têm 252.478.779 ações da Apple, o que representa 26% do seu portfólio de investimentos. No trimestre anterior, o percentual era de 23,84%.

Com a compra das ações até setembro, a Berkshire é a dona de 5% das ações em circulação da Apple. O primeiro investimento na gigante de tecnologia foi em maio de 2016. Na época, a decisão surpreendeu o mercado, já que ele sempre evitou ter muita exposição a ações de tecnologia.

Apple na Bolsa

As ações da Apple estão em má fase na Nasdaq, após a companhia prever vendas mais fracas que o esperado para o último trimestre.

Desde agosto, os papéis acumulam desvalorização de cerca de 20%. Com isso, a empresa viu seu valor de mercado cair de 1 trilhão de dólares para 908,32 bilhões de dólares.