Anthony Garotinho é preso; estados de olho no pré-sal e tudo para ler hoje

Ex-governadores Garotinho e Rosinha são presos no Rio de Janeiro

Mais três pessoas também são alvo da ação, que investiga esquema fraudulento de construção de moradias populares

Disputa por recursos pode adiar leilão bilionário do pré-sal

União, estados e municípios querem uma fatia maior dos 106 bilhões de reais estimados como bônus de assinatura no leilão da cessão onerosa do pré-sal

Na volta de feriado dos EUA, novas indefinições sobre o câmbio

A expectativa é pela reação dos investidores após um acirramento nas incertezas com pautas que estão há meses no radar dos investidores, como o Brexit

Reforma tributária debaterá mudança no IR e desoneração

Para relator, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) ambiente no Parlamento é de rejeição de um imposto nos moldes da antiga CPMF

Caoa fecha compra da fábrica da Ford no ABC Paulista

Ford encerra ao longo de 2019 a operação na fábrica de São Bernardo do Campo, que produzia principalmente caminhões

Nomeação de Eduardo será o maior tomá-lá-dá-cá da República, diz senador

Para o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o governo entrou em um leilão para conseguir a aprovação do filho do presidente para o cargo diplomático

Ministro do Turismo vai ao Senado falar sobre candidaturas laranjas

O senador Randolfe Rodrigues, da Rede, solicitou a audiência com o Marcelo Álvaro Antônio na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado

Política e Mundo

Bolsonaro cancela ida a reunião sobre Amazônia por recomendação médica

Porta-voz informou que por “orientação médica” presidente não poderá estar presente em reunião com países vizinhos

Ministros recebem sugestões de governadores para combater queimadas

Comitiva ministerial recebeu governadores dos estados da Amazônia Legal, nesta segunda-feira

Lava Jato busca R$ 50 milhões, mas acha só R$ 35 mil em contas de Mantega

Ex-ministro é investigado na 63ª fase da Operação Lava Jato, batizada Carbonara Chimica, que mira supostas propinas de R$ 118 milhões

Sucessor de Moro na Lava Jato decreta prisão preventiva de Nilton Serson

Juiz federal decretou a prisão preventiva do advogado apontado como ‘laranja’ do chefão jurídico da Odebrecht, Marcelo Ferro

Fachin e Fux arquivam denúncia por peculato e inquérito contra Collor

A denúncia havia sido oferecida pela procuradora-geral em maio, com base em delação da Odebrecht

Furacão Dorian mata ao menos 5 nas Bahamas, antes de seguir para os EUA

Expectativa é que tempestade ameace nesta semana algumas regiões dos EUA, como nos Estados da Flórida, das Carolinas do Norte e do Sul e da Geórgia

Johnson convocará eleições em 14 de outubro se for derrotado, diz fonte

Primeiro-ministro britânico estaria disposto a apresentar moção para um novo pleito caso conservadores se unissem à oposição contra ele

Enquanto você desligou

Brasil eleva cota para importação de etanol de fora e Trump comemora

A medida vem logo após reunião do presidente americano com o chanceler brasileiro e Eduardo Bolsonaro, indicado para assumir a embaixada em Washington

Veja as empresas que mais ganharam e perderam valor em agosto

JBS, Eletrobras e BTG Pactual lideraram na ponta positiva, enquanto Ambev perdeu mais de 20 bilhões de reais

Baidu perde lugar entre as top 5 de Internet da China

Antes considerado parte do triunvirato da Internet na China, ao lado do Alibaba e da Tencent Holdings, o Baidu enfrenta a desaceleração na economia chinesa

Agenda

Nesta terça-feira (2), a Fipe divulga o IPC do mês de agosto, deste que é um dos principais indicadores da inflação no país. Já o IBGE atualiza os números da produção industrial de julho.

Nos EUA, o Markit e o Institute for Supply Management (ISM) publicam os índices de atividade dos gerentes de compra (PMI) industrial do mês de agosto, que podem indicar a confiança das empresas na economia. Há, ainda, o discurso de Eric S. Rosengren, presidente do Fed de Boston e membro do Fomc (equivalente americano ao Copom brasileiro), que pode trazer pistas da política monetária americana.

E o Markit também atualiza o PMI do setor de serviços da China. Já o site Investing fornece seu índice sobre ouro, bolsa e dólar, com relação à disposição dos operadores de manter posições longas.

Frase do dia

“Se você quer o arco-íris, você tem que suportar a chuva” — Dolly Parton, artista americana