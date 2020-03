Antes de surto, maior gestora do mundo apostou US$1,5 bi em queda de ações

São paulo — A Bridgewater Associates LP, maior gestora de fundos do mundo, apostou US$ 1,5 bilhão na queda atual dos mercados, disse uma fonte próxima do assunto ao Wall Street Journal. O valor corresponde a 1% de todos os ativos da empresa.

A aposta, montada ao longo de meses — antes, portanto, do avanço do surto de coronavírus no mundo —, foi feita por meio de opções de venda, contratos que dão aos investidores o direito de vender ações a um preço específico até uma determinada data, que expiram em março.

Em meio ao avanço de casos de coronavírus nos Estados Unidos e à declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que elevou o surto de “preocupante” para pandemia nesta semana, Wall Street tem passado momenrtos de pânico, lembrando o impacto da a crise do subprime, de 2008, no mercado acionário.

Entre os formadores de mercado dessa operação, que funcionam como intermediários no processo, estão instituições como Goldman Sachs e Morgan Stanley. Segundo as fontes, na outra ponta da aposta, estão investidores que apostaram na alta do S&P 500 e/ou o Euro Stoxx.

Segundo o jornal, a aposta, vinculada a cerca de US$ 100 bilhões em índices, é uma das maiores apostas de baixa no mercado atualmente.

Não foi possível determinar por que a Bridgewater fez o investimento, segundo o WSJ. Vários clientes disseram, no entanto, que pode tratar-se de um hedge (seguro) para uma exposição significativa no mercados de ações que a empresa construiu.

Cogitou-se também que a aposta na baixa refletia a possibilidade de a senadora Elizabeth Warren ser indicada para concorrer as eleições presidenciais de novembro pelo partido Democrata.

A gestora não quis comentar suas negociações e, em um comunicado, disse que: “Não temos posições que se destinem a proteger ou apostar em possíveis desenvolvimentos políticos nos EUA”. Afirmou tambéme que suas posições mudam frequentemente e são, muitas vezes, hedges e que apostar muito uma única posição “seria um erro”.