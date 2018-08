Ansiedade eleitoral trava US$ 33 bi e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Ansiedade eleitoral paralisa US$ 33 bilhões em transações no Brasil. Além da Boeing e Embraer, Eletrobras, a Petrobras e a LyondellBasell também estão com transações paradas até que regras e rumo da economia sejam decididos

EUA flexibilizam tarifa de aço importado do Brasil. Com o anúncio, na prática, as empresas americanas ficam autorizadas a comprar os produtos desses três países sem pagar a sobretaxa

STF terá auxílio-moradia incorporado ao salário. Remuneração atual dos ministros do STF é de R$ 33.763 e pode subir para R$ 39.293, alta de R$ 5,5 mil

Amada pelos brasileiros, a Abercrombie quase quebrou. Mas está de volta. Em julho do ano passado a empresa desistiu de procurar um comprador e decidiu tentar por conta própria recuperar o negócio.

Folha de pagamento do governo cresce quase 14% acima da inflação em três anos

Aumentos salariais correspondem a R$ 38,1 bilhões a mais de despesas nas contas do governo federal

Política e mundo

Ibope: Dilma Rousseff (PT) lidera corrida ao Senado (MG) com 22%. Na segunda colocação, seis candidatos estão tecnicamente empatados, quando se considera a margem de erro de três pontos porcentuais.

Com 24% das intenções, Anastasia (PSDB) lidera o governo de MG, diz Ibope. Na segunda colocação está Fernando Pimentel (PT), com 14%; na sequência, João Batista Mares Guia (Rede) e Romeu Zema (Novo) – ambos com 3%.

Supremo adia decisão sobre terceirização de atividade-fim das empresas. O placar do julgamento está em 5 votos a 4 a favor da terceirização. Faltam os votos do ministro Celso de Mello e da ministra Cármen Lúcia.

Número de candidatos LGBT cresce 386% em 2018, diz pesquisa. Dados da Aliança Nacional LGBTI+ mostram 160 candidatos em 2018.

Enquanto você desligou…

Petrobras retoma atividade na Replan e prevê 50% da produção em uma semana. Anúncio da Petrobras vem na sequência da desinterdição da Replan, divulgado pouco antes pela ANP depois de uma verificação das condições de segurança

Presidente da Marisa renuncia para comandar Ipiranga. Marcelo Araújo se desligou do cargo de presidente da rede de varejo das lojas Marisa

Paper Excellence entra na Justiça contra a família Batista por Eldorado. Liberação das garantias estão no centro do conflito entre os Widjaja e os irmãos Wesley e Joesley

BNDES aprova empréstimos de R$ 61,2 mi para laboratórios Nortec e EMS. O BNDES financiará tanto investimentos na estrutura física de pesquisa e desenvolvimento (P&D) quanto no desenvolvimento de produtos.

Comércio eletrônico no Brasil cresce 12% no 1º semestre, diz Ebit. O faturamento total foi de 23,6 bilhões de reais, ante 21 bilhões de reais no primeiro semestre do ano anterior, segundo o relatório.

Termina sem acordo reunião na AGU sobre multas aplicadas a caminhoneiros. Na reunião, avançou a ideia de ser firmado um termo de compromisso das empresas para que as rodovias não sejam novamente obstruídas.

Agenda

Nesta quinta-feira, será divulgada a reunião do Conselho Monetário Nacional e a taxa de desemprego. Nos Estados Unidos, o núcleo do índice de preços das despesas de consumo pessoal (anual e mensal), pedidos de seguro desemprego e o indicador de despesas pessoais. Na China, o Índice de atividades dos gerentes de compras (PMI) industrial.