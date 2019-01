Ano do Porco tende a ser ruim para o dólar americano

O ano do Porco, que segundo o horóscopo chinês cai em 2019, tende a ser hostil ao dólar. O Dollar Index caiu em três dos quatro ciclos anteriores — 2007, 1995 e 1971 –, e 1983 foi positivo.

No entanto, é possível que um ano do Porco ruim para o dólar não se mostre já no primeiro trimestre. As apostas para moedas consideradas portos seguros, como o iene e o dólar, devem ser consideráveis a curto prazo devido às incertezas em relação à trajetória dos juros do Fed, às disputas comerciais entre EUA e China e às tensões políticas na Europa.

Além disso, apesar de estar desacelerando, a economia dos EUA ainda mostra desempenho superior à maioria das economias desenvolvidas. Quando a certeza evoluir, a fraqueza do dólar no ano do Porco pode entrar em cena.

Já que estamos falando do ano do Porco, no meu país, a Tailândia, os porcos, ou “mu” na língua local, não têm significado depreciativo. Se algo é “mu mu” é porque é superfácil.