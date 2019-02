Anhanguera despenca após renúncia do diretor presidente

São Paulo – A Anhanguera Educacional Participações SA despencava na BM&FBovespa após a renúncia do diretor presidente Alexandre Silveira Dias e o rebaixamento pelo Banco BTG Pactual SA.

A ação recuava 9.7 por cento para R$ 22,80 às 12:04, a maior queda intradiária desde 4 de outubro. A perda chegou a 9,8 por cento. O Ibovespa caia 3,1 por cento.

A maior companhia do setor de educação do País em valor de mercado teve sua recomendação rebaixada de “compra” para “neutra” pelo BTG, que citou a renúncia de Silveira Dias. A Anhanguera elegeu Ricardo Leonel Scavazza como novo diretor presidente e Silveira Dias permanece no conselho de administração, segundo comunicado enviado ontem à noite.

“Após pouco mais de um ano no cargo, vemos a saída do Sr. Dias como negativa, já que ele havia sido escolhido pelo conselho de administração para liderar a expansão da Anhanguera”, disseram os analistas JC Santos e Pedro Montenegro, do BTG, em nota enviada a clientes hoje.