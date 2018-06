Anatel dá autorização prévia para aumento de capital da Oi

São Paulo – O conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deu anuência prévia o aumento de capital da Oi, que faz parte do plano de recuperação da operadora de telefonia, de acordo com acórdão divulgado no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

O aumento de capital será feito por meio da troca de dívidas por ações e faz parte do plano de recuperação judicial da operadora de telefonia.

A Anatel determinou ainda que a Oi informe o capital social subscrito e integralizado com o aumento de capital; a composição acionária após a operação de reestruturação de bônus, destacando os possíveis acionistas controladores; e que faça constar no termo de posse dos novos membros do conselho de administração que eles estão impedidos de exercer os poderes de administração até a anuência prévia do órgão regulador.