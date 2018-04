Ambev foi a empresa que mais ganhou valor no último mês

São Paulo — No último mês, a Ambev viu seu valor de mercado aumentar 32,5 bilhões de reais. A fabricante de bebidas foi a companhia que mais ganhou valor em março, segundo os cálculos da provedora de informações financeiras Economatica.

Em termos simples, o valor de mercado é obtido ao multiplicar o número de ações — exceto as que estão em tesouraria – tem pelo valor dos papéis. No caso do levamento, o pagamento de proventos não foi considerado.

A Suzano aparece em segundo lugar na lista, com ganhos de 12,6 bilhões de reais, seguida pelo Santander, que ganhou 11,1 bilhões de reais no período. Abaixo, você vê a lista completa: