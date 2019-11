Ambev contra Heineken; o limite entre os três poderes e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Toffoli, Maia e Bolsonaro testam limites entre os três poderes

No Congresso, discussão sobre mudança para prisão em 2ª instância deu um passo atrás; Judiciário e Executivo também deram sinais de redução na temperatura

Contra Heineken e drinks, a troca caseira na Ambev seguirá eficaz?

Cervejaria anunciou na noite de ontem que, após 5 anos no cargo, o presidente Bernardo Paiva passará o bastão para Jean Jereissati Neto

Decisão do STF sobre Coaf põe caso Queiroz em risco, mas não livra família Bolsonaro de apurações

Flávio e Carlos também são alvo de investigações não relacionadas a relatórios de inteligência financeira, diz reportagem da Folha

Com governo “no jogo”, Congresso quer unificar propostas de reforma tributária

Câmara e Senado pretendem criar comissão mista para obter ‘convergência’ entre o pacote que a equipe econômica deve apresentar até o fim do mês e os textos já em tramitação nas duas Casas; Maia afirma que mudanças não deveriam excluir ICMS

Lava Jato mira ex-presidente do Paraguai e ajudantes de Dario Messer

Na manhã desta terça, agentes cumprem 37 mandados —16 de prisão preventiva, três de prisão temporária e 18 de busca e apreensão

Política e mundo

Bolsonaro admite que pode assumir presidência de novo partido

Batizado de Aliança pelo Brasil, o novo partido terá seu processo de formação iniciado numa convenção marcada para esta quinta-feira, 21

STF abre inquérito de compra de votos para eleição de Cunha na Câmara

Supremo investiga compra de apoio político quando Eduardo Cunha foi eleito presidente da Câmara dos Deputados

Novo escolhe aliado de Doria para disputar prefeitura de São Paulo em 2020

Empresário Filipe Sabará foi escolhido após participar de um processo seletivo com outros 54 postulantes

EUA elogia Bolívia por expulsar funcionários cubanos

“Cuba não estava enviando médicos para ajudar o povo boliviano, mas para apoiar um regime pró-Cuba encabeçado por Morales”, disse Pompeo

Enquanto você desligou…

Morgan Stanley vê desempenho mais fraco de ações e títulos americanos

Banco também prevê uma desvalorização do dólar diante da expansão fora dos EUA

Advogados dizem que Ghosn é inocente e criticam sistema judiciário japonês

Declaração marca um ano desde que Ghosn foi detido no aeroporto internacional de Tóquio, no início de um processo que colocou o brasileiro atrás das grades

Toffoli recua e revoga decisão sobre acesso a dados sigilosos de 600 mil

A decisão, agora tornada sem efeito, foi duramente criticada por membros do Ministério Público Federal e congressistas

Presidente da Ambev renuncia para “buscar projetos pessoais”

Em comunicado ao mercado, a Ambev afirma que o posto será ocupado pelo atual diretor de vendas e marketing, Jean Jereissati Neto

Marcelo Serfaty deixa de fazer parte do conselho de administração do BB

Sócio-fundador do fundo de private equity, Serfaty chegou ao banco de fomento com a missão de ajudar e acelerar no processo de venda de ativos

Amazon oferece streaming gratuito de música; ação da Spotify despenca

A empresa tinha lançado uma versão gratuita do serviço de música para os usuários do dispositivo Echo em setembro e as ações subiram 0,75%

WhatsApp baniu 400 mil contas do Brasil durante eleições de 2018

Não há informação sobre quais candidatos teriam sido potencialmente beneficiados ou prejudicados

Ford lança Mustang elétrico na tentativa de competir com Tesla

Novo carro mostra a tentativa da Ford de concorrer com carros similares já apresentados pela Tesla, General Motors e outros

Agenda

A terça-feira, véspera de feriado em muitos lugares no Brasil, chegou. E, com ela, a agenda econômica do dia. Hoje os Estados Unidos publicará o número de licenças para novas construções emitidas pelo governo.

Os estoques de petróleo bruto semanal também serão divulgados. E Williams, membro do Comitê Federal de Operações do Mercado Aberto (FOMC), que equivale ao Copom brasileiro, fará seu discurso.

Já o Banco Popular da China divulgará a sua taxa de juros.