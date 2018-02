Amazon ultrapassa Microsoft e se torna 3ª maior empresa dos EUA

São Paulo — A Amazon tirou da Microsoft a terceira posição entre as empresas mais valiosas dos Estados Unidos.

Ontem, a companhia de Jeff Bezos terminou o pregão valendo 702,46 bilhões de dólares, após suas ações subirem 2,6%. No mesmo dia, o valor de mercado da Microsoft foi para 699,22 bilhões de dólares, com os papéis avançando 1,6%.

Desde o começo do mês, a Amazon vê suas ações acumularem ganhos sobre ganhos. A alta é explicada pelos resultados do último trimestre de 2017, que vieram melhores do que o esperado por analistas, além do anúncio da criação de uma empresa de saúde, em parceria com a Berkshire Hathaway e o JPMorgan.

É a primeira vez que a empresa de varejo digital chega ao pódio das maiores companhias. A partir de agora, ela faz companhia à Apple, que tem 849,24 bilhões de dólares em valor de mercado, e ao Google, que vale 745,47 bilhões de dólares.