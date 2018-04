Amazon: receita líquida tem alta de 43% no primeiro trimestre

A Amazon.com teve alta de 43 por cento na receita do primeiro trimestre sobre o mesmo período do ano passado, impulsionada por alta demanda por serviços de computação em nuvem, além de aumento no movimento do comércio eletrônico.

A Amazon, que informou na semana passada que atingiu a marca de 100 milhões de assinantes do serviço Prime, afirmou que a receita líquida subiu para 51,04 bilhões de dólares ante 35,7 bilhões de dólares no mesmo período de 2017.

A companhia teve lucro líquido de 1,63 bilhão de dólares, salto ante os 724 milhões registrados um ano antes.

A receita gerada pela divisão de computação em nuvem (AWS) disparou 48,6 por cento, para 5,44 bilhões de dólares, superando expectativa de analistas de 5,25 bilhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

