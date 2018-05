Disparada do dólar encarece dívidas e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Disparada do dólar encarece dívidas de empresas no exterior em R$ 115 bilhões. Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo, segundo o BC, 46,9% das companhias endividadas na moeda dos EUA não contam com proteção à variação cambial.

Após altas e baixas, criptomoeda fica estagnada e exige fim de amadorismo. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a Bitcoin já teve desvalorização de 49% e com os investidores receosos, o mercado perde atratividade.

Escutas indicam proximidade entre milicianos e vereador investigado por morte de Marielle. Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo mostra que em conversas telefônicas, parlamentar pede ajuda para inaugurar projeto social e suposto miliciano pede reforço da PM.

Crise interrompe a queda da mortalidade infantil. De acordo com o jornal Valor Econômico, após mais de uma década de melhoras, indicadores de mortalidade infantil mostram redução bastante significativa em 2016.

Hidrelétricas querem rever contrato com BNDES. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, nova taxa de juros do governo eleva custos de operações em R$ 1,25 bilhões.

Fies encolhe e afeta empresas. Até este ano, os grandes grupos educacionais ainda contavam com o pagamento de parcelas do financiamento. Mas neste ano, grande parte do contingente vai se formar, de acordo com o jornal Valor Econômico.

Novas regras de sucessão da Fiesp podem gerar polêmica em assembleia. Colunista do jornal Folha de S.Paulo disse que alteração pode causar ruptura entre Paulo Skaf e o grupo de Benjamin Steinbruch.

Triunfo vai devolver rodovia e acredita em venda de Viracopos. Segundo o jornal Valor Econômico, com tantas amarras nos contratos e impasses não resolvidos, o grupo decidiu concentrar suas próximas investidas em oportunidades menos reguladas.

Arrecadação virtual ocorre fora do prazo oficial do TSE. Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo, quatro pré-candidatos ao Planalto já recebem doações para custear os primeiros movimentos de campanha antes do TSE autorizar o início das doações online.

Política e mundo

Aplicação do crédito rural da atual safra alcança R$ 117,6 bilhões. O montante representa 62,4% do total anunciado pelo governo federal para financiar a agricultura brasileira.

Fachin mantém primeiro julgamento de ação da Lava Jato para próxima terça. Defesa do parlamentar Nelson Meurer (PP) tinha pedido pelo adiamento da análise do caso, em função da viagem do ministro Dias Toffoli.

MPF continuará investigando ex-presidentes por “apropriação de presentes”. Lula, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello e Itamar Franco são investigados por “possível apropriação indevida de bens públicos”.

Gilmar Mendes manda soltar Paulo Preto, suposto operador do PSDB. Ex-diretor da Dersa está preso preventivamente desde o início de abril, sob a acusação de ter participado de desvio de R$ 7,7 milhões.

CNE inicia audiências sobre Base Nacional Curricular Comum do ensino médio. Encontros vão permitir que Conselho Nacional de Educação elabore projeto de resolução sobre o tema a ser homologado pelo Ministério da Educação.

ONU e BM lançam plano de US$ 10 bilhões para educação global. Cerca de 260 milhões de crianças em todo o mundo não vão à escola, incluindo 10 milhões que são refugiados.

Negociadores não conseguem chegar a acordo sobre Nafta. Após se encontrarem por apenas meia hora nesta sexta-feira, políticos mexicanos e canadenses deixaram claro que grandes diferenças permanecem.

Argentina garante que crise do peso é conjuntural e logo “será história”. Ministro de Produção, Francisco Cabrera, atribuiu recente perda de valor da moeda local a efeito da alta dos juros nos Estados Unidos.

EUA e Reino Unido condenam “provocadores” ataques do Irã contra Israel. Israel denunciou na quarta (9) bombardeios contra sua linha de defesa no território ocupado das Colinas de Golã e atacou mais de 70 alvos na Síria.

Enquanto você deligou…

BC reforça intervenção no câmbio após disparada do dólar. Banco terá oferta adicional de contratos de swap, que equivalem à venda futura da moeda, além de manter os leilões dos contratos que vencem em junho.

Alpargatas tem lucro de R$ 112,8 milhões no 1º trimestre, queda de 37,2%. De acordo com dados, a receita líquida da empresa subiu 11,7% no primeiro trimestre do ano, para R$ 902,1 milhões.

Votorantim tem lucro líquido de R$150 mi no 1º trimestre. Alta nos preços de metais alavancou resultado do grupo nos três primeiros meses do ano, após prejuízo de R$ 546 milhões verificados um ano antes.

Cesp reverte lucro e perde R$3,7 milhões no 1° trimestre. Companhia teve alta 165,8% em provisões legais, o que impactou resultados no período; lucro foi de R$ 72,5 milhões entre janeiro e março de 2017.

GP Investments investe US$ 60 mi em empresa de marcas de consumo. Aporte na companhia The Craftory será realizado pela subsidiária Spice Private Equity.

Petrobras aumenta preço da gasolina para distribuidoras. Valor para as distribuidoras será de R$ 1,9330, mostrando aumento de 2,23% em relação ao valor de R$ 1,8908 que vigorou nessa sexta-feira.

Google: Superintendência do Cade sugere arquivamento de processos administrativos. Processos seguirão agora para o tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que investiga suspeitas de infração à ordem econômica.

Gol rebate acusações sobre propina. Notícia publicada em revista em 9 de maio, intitulada “Os voos da propina”, fala sobre eventos supostamente ocorridos nos anos de 2005 e 2006.

CNC aumenta projeção de crescimento do varejo no ano para 5,4%. Os números da Pesquisa Mensal de Comércio de março levaram a confederação a rever projeção anterior, que era de 5%.

Agenda

Nesta segunda-feira, sai o Boletim Focus do Banco Central. Já nos Estados Unidos será divulgado o relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). E o destaque na China é a produção industrial de abril.