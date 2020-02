Alphabet deixa de valer US$ 1 tri após resultado abaixo do esperado

As ações da Alphabet caíam mais de 3% nesta terça-feira depois que a gigante da internet divulgou pela primeira vez em cinco anos receita trimestral abaixo do esperado pelo mercado.

O valor de mercado da empresa caiu abaixo do patamar de 1 trilhão de dólares em um dia em que mercados registravam fortes altas.

Pelo menos 11 analistas, no entanto, aumentaram seu preço-alvo para as ações da companhia, dizendo que as perspectivas para a Alphabet continuam fortes.

O presidente-executivo da companhia, Sundar Pichai, procurou combater o crescimento lento da receita na unidade de publicidade da empresa, concentrando-se em seus negócios menores, mas de rápido crescimento.

Ao divulgar os números do YouTube pela primeira vez, a empresa disse que a receita de anúncios no site aumentou 31% em comparação com o ano passado.

“Recebemos bem as mudanças já implementadas por (Pichai)”, disse Ali Mogharabi, analista do Morningstar. “A Alphabet finalmente começou a abrir a caixa preta.”