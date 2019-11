Alibaba movimenta até US$12,9 bi em oferta de ações histórica em Hong Kong

Hong Kong — O gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba Group movimentou até 12,9 bilhões de dólares em uma oferta de ações histórica em Hong Kong, a maior da cidade em nove anos e um recorde mundial de venda secundária de ações transnacional.

O acordo será visto como um impulso para Hong Kong, após mais de cinco meses de protestos contra o governo e seu recente deslize para sua primeira recessão em uma década.

O Alibaba disse em comunicado que havia cotado as ações em 176 dólares de Hong Kong (22,49 dólares) cada, um desconto de 2,9% em relação ao preço de fechamento em Nova York.

O preço significa que a oferta movimentou pelo menos 88 bilhões de dólares de Hong Kong (11,3 bilhões de dólares) – um total simbólico porque o número 8 está associado à prosperidade e boa sorte na cultura chinesa.

A Alibaba também escolheu o código de ações 9988 para sua listagem, que combina dois dos números vistos como os que têm mais sorte, simbolizando uma prosperidade duradoura.

O total movimentado com o negócio pode chegar a 12,9 bilhões de dólares, se exercida a opção de lote suplementar ‘greenshoe’.

As ações da Alibaba fecharam em Nova York na terça-feira a 185,25 dólares. Uma das American Depositary Shares (ADS) listadas na Alibaba em Nova York vale oito de suas ações de Hong Kong.

Enquanto o desconto no último fechamento da Alibaba foi fixado em 2,9%, os analistas observaram que o preço representava um desconto de 3,7% em relação ao preço das ações da Alibaba em 12 de novembro – um dia antes do lançamento do negócio.