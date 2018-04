Aliança entre Temer e Alckmin e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Possível aliança entre Temer e Alckmin assusta conselheiros do tucano. Segundo colunista do jornal Folha de S.Paulo, eles acham que as rejeições que o eleitorado tem de ambos desaguariam no governador.

Prazo para declarar o Imposto de Renda 2018 termina hoje. Contribuintes que perderem o prazo para entrega do Imposto de Renda devem pagar multa à Receita. Relembre o passo a passo para declarar.

Temer tem recorde de vetos derrubados. Levantamento do jornal Valor Econômico mostra que presidente bateu recorde de vetos derrubados desde a redemocratização em 1985: com Congresso avaliando 44 vetos a projetos e derrubando 15.

Mandados não cumpridos superam vagas de prisões em 18 estados do país. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, se todas as pessoas com mandados fossem detidas o déficit prisional do país cresceria 164%, e a população carcerária brasileira ultrapassaria 1 milhão de pessoas. Ex-assessor do PP está sob proteção da PF. Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo revela que José Expedito Rodrigues Almeida foi pivô da operação que atingiu presidente da sigla, senador Ciro Nogueira, e deputado Dudu da Fonte. Petrobras quer sócio no refino que invista no país. Segundo o jornal Valor Econômico, a estatal vetará propostas de empresas que tenham como principal atividade a comercialização global de petróleo e derivados de terceiros. Para reforçar o caixa, União vai vender de terrenos em Alphaville a cemitério. Previsão do governo é arrecadar R$ 9,3 bilhões ao se desfazer de 276 mil propriedades em todo o País nas quais detém apenas uma participação.

Política e mundo

Em carta, Lula acusa Moro de desacatar STF. Juiz decidiu manter condução de processo de sítio de Atibaia mesmo após decisão do STF que retira delações da Odebrecht de suas mãos

Após polêmica com imigrantes, ministra do Interior do Reino Unido renuncia. Amber Rudd se envolveu em um escândalo quando residentes permanentes de origem caribenha que foram erroneamente tratados como imigrantes ilegais.

Temer diz ser alvo de “perseguição criminosa disfarçada de investigação”. O presidente fez o pronunciamento em resposta à reportagem que afirma que a PF suspeita que ele lavou dinheiro de propina.

Duplo atentado suicida em Cabul mata ao menos 25 pessoas. Dentre os mortos no ataque, reivindicado pelo Estado Islâmico, estão um fotógrafo da AFP e outros cinco jornalistas.

Prazo para pedir ou transferir título eleitoral termina nesta sexta. Quem ainda não regularizou sua situação eleitoral precisa fazer o agendamento; atendimentos serão feitos até a quarta-feira.

Pompeo acredita que Kim Jong-un está preparado para desnuclearização. Em sua primeira entrevista desde que assumiu o cargo, o novo secretário de Estado dos EUA contou detalhes da viagem à Coreia do Norte e da reunião com Kim.

Enquanto você deligou…

Famílias donas do Itaú receberam R$ 9 bilhões em dividendos na crise. A pior recessão da história do Brasil teve um lado bom para três das famílias mais ricas do país – os clãs Setubal, Villela e Moreira Salles.

T-Mobile acerta compra da Sprint por US$26 bilhões. O acordo encerra quatro anos de negociações entre as empresas, preparando o terreno para a criação de operadora com 127 milhões de clientes.

As gigantes latinas que mais ganharam valor neste ano. Petrobras lidera o ranking de companhias latinas que mais ganharam valor de mercado desde o início do ano.

Após sair da BRF, Abilio Diniz diz que vai “arrumar outros brinquedinhos”. O empresário afirmou que Pedro Parente, presidente da Petrobras, é a pessoa certa para substituí-lo no comando do conselho da BRF.

Agenda

Nesta segunda-feira, o IBGE apresenta a relação Dívida/PIB do Brasil de março e o Banco Central, o superávit orçamentário.