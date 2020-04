Aliança Bolsonaro-centrão; crise política no mercado e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (27) para começar o dia bem informado:

No mercado, tiroteio entre Bolsonaro e Moro ainda reverbera

O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, já recuou 36% em 2020. Na sexta, com a saída do ministro da Justiça, a queda foi de 5,45%

As acusações de Moro contra Bolsonaro nas mãos do STF

É esperado que o ministro Celso de Mello autorize nesta segunda-feira a abertura de um inquérito para apurar as declarações e os fatos narrados pelo ex-juiz

Em carta a Bolsonaro, delegados da PF afirmam que há “crise de confiança”

Associação dos Delegados de Polícia Federal pediu que o presidente mantenha um “distanciamento republicano” da instituição

Acordo entre Bolsonaro e centrão é visto com cautela no Congresso

Nas últimas semanas, Bolsonaro começou se aproximar do centrão, abrindo espaço inclusive para indicações para cargos no governo

Bolsa Família com final 7 recebe auxílio de R$ 600 nesta segunda-feira

O valor poderá ser sacado pela família beneficiária com o Cartão Bolsa Família ou com o Cartão Cidadão nas lotéricas

Auxílio de R$ 600 pode ser sacado a partir desta segunda-feira

O saque seguirá um calendário e os primeiros a sacar são os nascidos em janeiro e fevereiro

O mundo chega hoje a 3 milhões de casos de coronavírus

Só a cidade de Nova York registrou até agora mais casos e mais mortes do que a soma dos países do Hemisfério Sul

Recuperado da covid-19, Boris Johnson volta ao trabalho

A resposta lenta ao coronavírus e os desdobramentos do Brexit devem dominar a agenda do primeiro-ministro britânico

Política e mundo

Bolsonaro deve confirmar Jorge Oliveira no Ministério da Justiça

Presidente também deve confirmar no comando da Polícia Federal o delegado Alexandre Ramagem, atual diretor-geral da Abin

Número de infectados por coronavírus no Brasil ultrapassa os 60 mil

Rio de Janeiro ultrapassou 7.000 casos confirmados; São Paulo ainda lidera com mais de 20,7 mil

Maranhão chega a 90% de ocupação das UTIs com 112 mortes por covid-19

A situação é dramática para aqueles que precisam encontrar vagas em hospitais públicos para pacientes com covid-19

Kim Jong-un morreu? O que se sabe sobre o líder da Coreia do Norte

Líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un desapareceu dos olhos do público em abril. O que está acontecendo neste que é um dos países mais fechados do mundo?

Quem é a irmã que pode romper o machismo e suceder Kim Jong-Un

Kim Yo Jong, com pouco mais de 30 anos e educada na Suíça, é a mais cotada em meio a notícias desencontradas sobre a morte do líder da Coreia do Norte

Enquanto você desligou…

Embraer gastou R$ 485 mi para virar duas. Sem Boeing, como juntar de novo?

Boeing anunciou ontem que não concretizaria a compra da unidade de aviação comercial regional da Embraer

Embraer diz que Boeing usou falsas alegações para romper fusão

Boeing anunciou hoje de manhã o rompimento do contrato para comprar a divisão de jatos regionais comerciais da Embraer por 4,2 bilhões de dólares

Agenda

Nesta segunda-feira (27), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

