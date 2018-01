Aliança Boeing-Embraer e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Boeing e Embraer discutem um novo modelo de negócio. Uma das hipóteses recentemente levantada nos bastidores seria a criação de uma terceira empresa, com as duas sendo acionistas.

Disputa entre Lactalis e Vigor pela Itambé está longe do fim. Decisão da Justiça que liberou as negociações gerou interpretações divergentes por parte de Itambé e Vigor.

Lula diz que será candidato “aconteça o que acontecer”. Petista voltou a acusar seus adversários de quererem criminalizar o PT.

J&F cria setor para estimular boas práticas após cair na Lava Jato. Companhia segue o exemplo de outras empresas envolvidas na Operação Lava Jato como a Petrobras e a Odebrecht.

Temer calcula ter R$ 30 bi para aprovar Previdência. Planalto pretende abrir as torneiras de emendas parlamentares pela votação da proposta.

Caixa prevê aumento de 37% no salário de vice-presidentes. Remuneração total dos 12 executivos no cargo, que precisa do aval da Fazenda, pode chegar a R$ 87.398.

Carro invade calçadão da Praia de Copacabana e mata bebê. Quinze pessoas feridas foram levadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul. O carro atravessou tanto a ciclovia como a calçada e só parou no início da faixa de areia. O motorista fugiu, mas já foi identificado e detido.

Política e mundo

Governo reverte decisões e libera leilão de linhas do Metrô. O leilão das linhas 5-Lilás e 17-Ouro do Metrô está marcado para esta sexta-feira, 19, na B3.

Temer responde perguntas da PF sobre decreto dos portos. Presidente negou acusações e criticou agressividade da Polícia no caso.

Serra anuncia que não vai concorrer a nada na eleição deste ano. Senador era cotado para disputar o governo paulista e chegou a ser especulado para a Presidência da República.

Tesouro capta US$ 1,5 bi com juros mais baixos em 4 anos. A taxa obtida na emissão de hoje é a menor para títulos em dólares de 30 anos desde julho de 2014.

Cabral deixa cadeia no Rio e é transferido para Pinhais. O ex-governador será transferido para o Complexo Médico-Penal, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

Meirelles: “Vamos apresentar propostas para a Caixa sem o FGTS”. Entre as possibilidades para injetar recursos na Caixa, o ministro citou a venda de carteiras de crédito a outras instituições.

Juíza de Goiás determina que TSE inscreva candidaturas avulsas. A decisão determina que o TSE desenvolva a tecnologia necessária em seus softwares para permitir a inscrição de candidato avulso.

Sebrae e parlamentares querem derrubar veto ao Refis. No dia 5 de janeiro, o presidente Michel Temer vetou integralmente o texto aprovado pelo Congresso que instituía benefícios nos termos de pagamento de débitos com a União.

Câmara dos EUA aprova financiamento e evita colapso do governo. Câmara Baixa desbloqueou alguns fundos que agora necessitam da autorização do Senado.

Enquanto você desligou…

Cielo paga R$87,5 mi para comprar 70% restantes da Stelo. A Cielo passa a deter 100% da Stelo, os 70% adquiridos pertenciam ao Bradesco e ao Banco do Brasil, que controlam ambas.

HSBC pagará US$ 101,5 mi para encerrar investigação sobre fraude. Banco britânico admitiu usar de informações confidenciais de clientes em benefício próprio

Construtoras encerram 2017 com vendas e lançamentos maiores. Já é consenso entre os participantes do setor que um dos principais fatores para a melhora dos resultados foi a queda da taxa Selic.

IBM tem prejuízo de US$ 1,05 bilhão no 4º trimestre. Com ajustes, a empresa registrou lucro de US$ 4,8 bilhões, ou US$ 5,18 por ação.

Usiminas conclui pagamento de US$400 mi em notas. Como parte do pagamento (220 milhões de dólares) já havia sido feito, este valor retornará ao caixa da companhia.

American Express tem prejuízo de US$ 1,19 bi no 4º trimestre. A receita, no entanto, saltou 10%, de US$ 8,022 bilhões para US$ 8,839 bilhões.

Agenda do dia