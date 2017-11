Popularidade de Huck sobe e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Aprovação a Luciano Huck dispara e atinge 60%, mostra pesquisa. Levantamento do Estadão mostra que o apresentador possui a melhor avaliação entre personalidades dentro da política.

Ex-secretário de Cabral e empresários são alvo de operação da PF. Operação C’est fini deve prender o ex-secretário da Casa Civil do Rio, Régis Fichtner.

Temer divulga nova proposta da reforma da Previdência. Texto mais enxuto ainda mantém a idade mínima para aposentadoria.

Governo pode sacrificar ajuste fiscal na busca por apoio da Previdência. Jogada política inclui três medidas que comprometem as contas públicas.

WEG é acusada de concentração de mercado. Impasse no Cade acontece pela aquisição da fabricante de turbinas TGM.

Política e mundo

Teto da aposentadoria exigirá contribuição de 40 anos. Com o novo texto, o governo pretende conseguir apoio para aprovar a PEC da reforma ainda neste ano na Câmara dos Deputados.

Plenário do STF julgará decisão da Alerj que soltou deputados. Em votação na sexta, o plenário da Alerj aprovou a revogação da prisão decretada pelo TRF-2 de Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi.

Temer dá posse ao novo ministro das Cidades, Alexandre Baldy. O presidente elogiou a atuação de Alexandre Baldy como deputado e destacou o seu trabalho como secretário de Indústria e Comércio de Goiás.

CCJ da Câmara aprova PEC que restringe foro privilegiado. A expectativa do relator é que os trabalhos sejam iniciados ainda neste ano, com a instituição de uma comissão especial para analisar o tema.

Meirelles: 80% do orçamento irão para a Previdência em 10 anos. Após participar de reunião no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda afirmou que o debate não pode mais ser adiado.

Grupos palestinos concordam em realizar eleição até final de 2018. O Hamas e o Fatah assinaram um acordo de reconciliação em outubro em conversas apoiadas pelo Cairo após o Hamas concordar em entregar controle administrativo de Gaza, incluindo a importante travessia fronteiriça de Rafah.

Enquanto você desligou…

Petrobras vende participação no Campo de Azulão a Eneva por US$ 54,5 milhões. O valor será pago na data de fechamento da operação, que depende ainda da aprovação pela ANP e pelo Cade.

Cade prorroga análise de acordos entre Liquigás-Ultragaz. A prorrogação do prazo também incluiu as operações envolvendo ArcelorMittal-Votorantim Siderurgia e Bayer-Monsanto. Com o prazo adicional, os processos deverão ser julgados até março de 2018.

Conselho da BRF elege novo CEO global. José Aurélio Drummond Jr. assumirá as funções em 22 de dezembro de 2017, no lugar de Pedro Faria.

Relator de processo vota por condenação de Fiat, Ford e Volkswagen. As montadoras são acusadas de conduta anticompetitiva por impedir os fabricantes independentes de produzirem peças externas para reposição.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, sai o IPCA-15 de novembro. Nos Estados Unidos, Wall Street estará fechada pelo feriado de Ação de Graças.