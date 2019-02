Frankfurt – A Alemanha emitiu nesta quarta-feira quatro bilhões de euros a cinco anos no mercado de títulos com uma taxa de juros historicamente baixa de 0,41%, anunciaram o Bundesbank (banco central) e a agência financeira do país.

Na última operação a cinco anos, mês passado, a taxa de juros já havia sido muito reduzida, a 0,56%, bem abaixo dos juros acima de 2% que a Alemanha pagava em 2011 para emissões a cinco anos.