Alcolumbre teria ocultado imóveis durante carreira e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (25) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Com Mourão, Pence e Guaidó, Grupo de Lima debate saída de Maduro

Além do vice brasileiro, Mike Pence, par norte-americano, também estará no encontro em Bogotá.

Presidente do Senado, Davi oculta imóveis em série da Justiça Eleitoral

Segundo a Folha, de 2002 a 2018, político deixou de declarar terrenos e casas que constam como seus em escrituras.

Tragédia em Brumadinho completa um mês, com 133 desaparecidos

Pelo menos 177 mortes estão confirmadas. Os trabalhos de busca deverão se estender por três a quatro meses após o rompimento.

Debate sobre a previdência fica para depois do Carnaval

Há expectativa, no entanto, de que ao menos os nomes dos deputados que vão compor a CCJ da Câmara sejam definidos ainda nesta semana.

PEC pode ampliar base de contribuição à Previdência

Segundo o Valor, se aprovadas, regras darão mais força para que o Fisco consiga considerar itens como opções de ações dadas a executivos de empresas, auxílio-refeição ou alimentação pago em dinheiro e adicional de férias como base de incidência da contribuição previdenciária.

Reforma da Previdência: Governos estaduais terão de fazer mais para sanar contas

Reportagem de O Globo diz que, em 2018, rombo no regime de aposentadoria dos estados foi de R$ 85,89 bi.Em alguns, alíquota dos servidores já bateu 14%.

Programa para envio da declaração do IR pode ser baixado a partir de hoje

Programa estará disponível para download a partir das 8h desta segunda-feira (25) no site da Receita Federal.

Conheça todos os ganhadores do Oscar 2019

Veja todos os detalhes da 91º edição da cerimônia.

Bohemian Rhapsody é o filme mais premiado do Oscar 2019

A biografia da banda britânica de rock Queen venceu em quatro categorias: Melhor Montagem, Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de Som e Melhor Ator.

Lady Gaga conquista o Oscar de Melhor Canção Original

Além de ter composto e ser a intérprete da música, Gaga também é a protagonista do filme.

Fusão é alternativa encontrada por sindicatos para sobreviver à crise

Entidades de trabalhadores e até de empregadores viram receita despencar com o fim do imposto sindical compulsório e estratégia tem ido além do corte de funcionários e venda de imóveis, informa o Estadão.

Farmacêutica Roche anuncia aquisição da Spark Therapeutics

A farmacêutica suíça oferecerá US$ 114,50 por ação da Spark, um prêmio de 122% em relação ao preço do papel no fechamento da sexta-feira.

EUA adiam aumento de tarifas alfandegárias a produtos chineses, diz Trump

“Assumindo que as duas partes vão conseguir novos avanços, estaremos planejando uma cúpula entre o presidente Xi (Jinping) e eu, em Mar-a-Lago”, disse Trump.

Política e mundo

Hospitais de Roraima atendem 13 venezuelanos feridos em confrontos

Nove deles se feriram em confronto com militares em Kumarakapay, vila a cerca de 70 km da fronteira.

Caminhões com ajuda são queimados na fronteira da Venezuela

Imagens mostram dezenas de pessoas pegando sacolas e caixas de remédios dos caminhões, em meio a uma grande nuvem de fumaça.

Poluído após Brumadinho, Minas Gerais proíbe uso da água do Rio Paraopeba

Em nota divulgada pelas secretarias de Saúde, Meio Ambiente e Agricultura, o alerta é para evitar o uso em quaisquer circunstâncias.

Doria anuncia “Corujão da Educação” para frear evasão do ensino médio

Objetivo é criar parcerias com universidades para promover atividades complementares no contra turno das aulas dos estudantes.



Marinho: Proposta para militares deve chegar ao Congresso antes do prazo

Período de 30 dias estabelecido pelo governo federal para preparar o texto e encaminhá-lo ao Congresso desagradou aos parlamentares.

Desertores das Forças Armadas da Venezuela chegam a 60 na Colômbia

O processo de deserção começou ontem quando quatro membros da Guarda Nacional Bolivariana solicitaram a proteção das autoridades colombianas.

Grupo de exilados nos EUA defende “intervenção internacional” na Venezuela

No chamado “Congresso da Resistência Cubana, Venezuelana e Nicaraguense”, organizações de exilados defenderam a liberdade.

Enquanto você desligou…

Proposta de reforma da Previdência chega à CCJ da Câmara

PEC para alterações das regras previdenciárias foi entregue na quarta-feira (20) ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

Justiça manda suspender assembleia da Embraer sobre fusão com Boeing

Companhias aéreas firmaram acordo para formação de uma joint venture, que gerenciaria negócios da brasileira.

MP convoca equipe de Bruno Covas para explicações sobre Parque Minhocão

Prefeitura anunciou projeto para fazer parque suspenso no Elevado Presidente João Goulart; obras no parque devem começar no segundo semestre.

Fed: Tensões comerciais e Brexit são riscos para estabilidade econômica

Negociações comerciais entre EUA e China aparecem mais de vinte vezes no Relatório de Política Monetária do banco central americano.

China aceitou comprar até US$1,2 trilhão em produtos dos EUA, diz CNBC

Compra seria parte das negociações para encerrar a guerra comercial entre as duas potências.

Agenda

Nesta segunda-feira (25), o Banco Central brasileiro divulga o Boletim Focus, com as expectativas do mercado sobre a economia do país.