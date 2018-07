Alckmin quer Petrobras no pré-sal e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Alckmin quer Petrobras com foco no pré sal. O candidato pretende acabar com o monopólio da estatal no refino, vender a distribuidora e os campos maduros do pós-sal, de acordo com o jornal Valor Econômico.

Enel mira três distribuidoras e pode investir em transmissão. A gigante energética estuda investir no segmento de transmissão de energia do Brasil, além de ter interesse em três distribuidoras, da Eletrobras e Light, diz o Valor Econômico.

Queda de exportações faz Volkswagen dar férias coletivas a mil funcionários. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, medida foi adotada por conta da redução de vendas para a Argentina e cenário econômico brasileiro.

Política e mundo

TSE rejeita pedido do MBL para declarar Lula inelegível antes de registro. Movimento destacava que desde a publicação do acórdão do TRF-4 “não há dúvidas” de que Lula “está inelegível”, com base na Lei da Ficha Limpa.

Idosos bloqueiam ruas na Venezuela para exigir pagamento de aposentadoria. Em 20 de junho, Maduro aumentou valor das aposentadorias para 4,2 milhões de bolívares, mas somente um quilo de carne custa cinco milhões.

Macri diz que negociação de acordo entre UE e Mercosul está travada. Declarações do presidente da Argentina foram feita depois de os dois blocos terem decidido dar impulso político à negociação com reunião em Bruxelas.

Enquanto você desligou…

Uber diz que investiu US$500 mi no México desde 2013. Número inclui contribuições aos fundos de mobilidade administrados pelo governo, projetos de “responsabilidade social” e gastos com segurança.

Agenda

Nesta quinta-feira, será divulgado nos Estados Unidos, o Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia, que determina a saúde econômica do setor manufatureiro. Também serão realizados os pedidos iniciais por Seguro-Desemprego, assim como o relatório de Empregos Fed Filadélfia.