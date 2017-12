Alckmin favorito para 2018 e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Alckmin é favorito para eleições de 2018, diz analista. Em entrevista para o Valor, o cientista político Marcus Melo prevê que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não participará da corrida presidencial.

Temer tenta se aproximar do próximo presidente do STF. Amigo de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, Temer agora tenta se aproximar de Dias Toffoli, que vai assumir a presidência do STF em setembro.

Boeing não quer controle da Embraer, diz ex-presidente da fabricante brasileira. Em entrevista ao Valor, Ozires Silva afirmou que a Boeing está disposta a encontrar uma solução que atenda aos interesses das duas empresas.

Presidente da Anatel vê ilegalidade no plano de recuperação judicial da Oi. No Valor, Juarez Quadro diz que uma medida provisória seria bem-vinda para dar “abrigo legal” à reestruturação da dívida da empresa. Ele também vê espaço para um novo sócio para a Oi em 2018.

Triunfo não pagará dividendos de R$ 40 milhões referentes a 2015. A decisão, requerida por um banco credor, foi proferida em tutela cautelar de urgência.

DEM traça estratégia para lançar Maia como candidato à Presidência em 2018. Segundo o Estadão, a legenda investe no discurso de que ele é o único candidato com capacidade de “reunificar” a política nacional.

Fazenda veta liberação de socorro de R$ 600 milhões ao RN. De acordo com o Estadão, a negativa abriu uma crise com o governo estadual. Na segunda-feira, desembargadora considerou ilegal paralisação de policiais do RN.

Em 2018, conta de luz pode subir mais de 9%. Em reportagem do Valor, a consultoria TR Soluções faz a previsão levando em conta diferentes bandeiras tarifárias esperadas ao longo do ano, reajustes de diferentes distribuidoras e o regime de chuvas.

Política e mundo

Em ano difícil, Congresso deixa medidas polêmicas para 2018. Parlamentares e analistas são quase unânimes em classificar o ano como “difícil”, com as denúncias contra Temer e temas impopulares em pauta.

Por que 63% dos municípios fecharão o ano no vermelho. Queda nos repasses da União, baixa arrecadação própria e orçamento comprometido com salários são os principais problemas das prefeituras.

Investidor não virará as costas ao Brasil, diz executivo do BofA. Para Claudio Irigoyen, do Bank of America, interesse dos investidores pelo Brasil ainda é grande.

Comércio do Brasil no Mercosul volta a avançar. Exportações do Brasil para os países do Mercosul superaram a média do bloco de janeiro a novembro.

Presidente peruano enfrenta nova crise após indulto a Fujimori. No domingo, Kuczynski concedeu indulto humanitário a Fujimori. As reações mostraram um Peru polarizado, dividido entre simpatizantes do fujimorismo e a indignação de seus críticos.

Papa reza por “solução com dois estados” em Jerusalém. Do balcão da basílica de São Pedro, o papa declarou que “neste dia da festa, invocamos o Senhor pedindo paz para Jerusalém e para toda a Terra Santa”.

Enquanto você desligou…

CVM nega a minoritários da JBS acesso à lista de acionistas. Sem acesso à lista de acionistas, fica mais difícil reunir interessados em apoiar uma assembleia extraordinária para discutir o afastamento da família.

A “ação dourada” que pode travar a venda da Embraer. Papel de classe especial é herança do processo privatização da Embraer e dá ao governo poder de veto a decisões estratégicas.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, sai o Boletim Focus e o resultado primário do Banco Central. Nos Estados Unidos, sai a Confiança do Consumidor de dezembro.