Ajudada por Vale e Petrobras, Bolsa sobe pela 4ª sessão e renova recorde

Iniciando uma semana mais curta pelo feriado em São Paulo, a bolsa brasileira teve ganhos moderados nesta segunda-feira (8). O Ibovespa subiu 0,42%, a 104.530 pontos, impulsionado pelo avanço em torno de 1% da estatal Petrobras e da mineradora Vale, ambas com forte peso no indicador.

O volume de negócios ficou abaixo da média. O principal motivo é o fechamento dos mercados no feriado desta terça-feira (9). Como os investidores esperam a retomada das discussões da reforma da Previdência no Plenário da Câmara amanhã, os possíveis desdobramentos na bolsa devem aparecer no pregão da quarta-feira.

Em nota a clientes, a equipe da corretora Tullett Prebon avalia que as notícias em relação à reforma são positivas e que o otimismo parece grande.

O dólar fechou em queda ante o real, com a moeda brasileira entre os destaques positivos no mundo, numa sessão em que prevaleceu a confiança de que a reforma da Previdência avançará de forma rápida na Câmara. A cotação era de R$ 3,80 no fechamento, em baixa de 0,31%.

Tecnisa dispara 30% com oferta de ações

A ação da construtora Tecnisa disparou em torno de 30% nesta segunda, após a companhia ter anunciado que vai fazer uma oferta secundária (follow on) de 300 mil ações ordinárias. Os papéis eram negociados em torno de R$ 1,78 cada.

A operação pode render uma captação de R$ 411 milhões, considerando o fechamento do papel na sexta-feira. O valor da operação pode aumentar, caso haja demanda pelos papéis complementares. Ainda poderão ser ofertadas mais 105 mil ações, o equivalente a 35% da oferta.

A leitura do mercado é de que, apesar da diluição com a oferta, ela fortalece o caixa da empresa, que pleneja vender os papéis no exterior e, para isso, contratou os bancos BTG Pactual, Santander Investment Securities e Itaú BBA USA. A oferta foi aprovada em assembleia na sexta e será somente de ações ordinárias (ON, que dão direto a voto).

Outros destaques da Bolsa

As ações da companhia aérea GOL subiram mais de 1%, após estimar alta de aproximadamente 24% para a receita unitária de passageiro (PRASK) no segundo trimestre frente ao mesmo período do ano passado.

A rede de móveis e eletrodomésticos VIA VAREJO subiu acima de 6%, dando sequência à valorização recente dos papéis, com expectativas relacionadas à mudança no comando da rede de móveis e eletrodomésticos.

Já a rede de educação ESTÁCIO avançou quase 5%, entre as maiores altas do Ibovespa. Analistas do Bradesco BBI avaliam que o setor de educação pode se beneficiar significativamente de um cenário de custo de capital menor, com Estácio entre as mais beneficiadas.

Dia negativo em Wall Street

Os mercados dos Estados Unidos recuaram, com a Apple em baixa depois de um corte de recomendação e investidores ainda debatendo chances de corte menos agressivo de juros pelo Federal Reserve ao final deste mês. O índice Dow Jones caiu 0,43%, a 26.806,14 pontos. O S&P 500 cedeu 0,48%, para 2.975,95 pontos, e o Nasdaq Composto recuou 0,78%, fechando a 8.098,38 pontos.