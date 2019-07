Ainda vale a pena comprar papéis do banco Inter?

São Paulo – As ações do banco Inter têm subido mesmo quando uma queda generalizada acomete a bolsa brasileira. Foi o que aconteceu na última sexta-feira (19): o principal índice da B3, o Ibovespa, recuou 1,21%, enquanto os papéis da instituição financeira tiveram uma valorização de 1,25%.

O motivo para esse descasamento foi o início das negociações da unit (papel que reúne duas ações preferenciais e uma ordinária) e a expectativa da oferta secundária do banco digital que pode alcançar a cifra de 1,27 bilhão de reais.

Esses dois fatores ajudaram a alavancar a cotação dos papéis, que em 2019 já se valorizaram mais de 115%. Depois de uma alta tão expressiva, ainda vale a pena embarcar nas ações?

Para Carlos Daltozo, chefe da equipe de renda variável da casa de análise Eleven, a resposta é sim. Aliás, o analista recomenda a compra dos papéis.

Existem alguns pontos que ajudam explicar essa recomendação. O primeiro deles se refere ao maior grau de governança que o banco vai atingir com a negociação das units – que têm em sua composição ações ordinárias, que dão direito a voto aos investidores nas assembleias gerais.

Além disso, a oferta secundária (também chamada de follow-on) deve dar maior liquidez aos papéis do Inter, que poderão ser adquiridos por investidores estrangeiros. “Parte desse dinheiro será usado para investimento em tecnologia, que é o carro-chefe do banco”, afirma.

De fato, o Inter foi pioneiro em apostar no modelo de banco digital no Brasil. Fundado no início da década de 1990, o Inter era um banco tradicional até 2015, quando começou a migrar para esse formato sem agências físicas.

“Quando o Inter abriu capital (IPO, na sigla em inglês), a pergunta é se seria o único. Não sabíamos, mas tínhamos certeza de que haveria uma mudança de paradigma no setor bancário”, afirma Daltozo. Hoje, o banco tem alguns concorrentes, como o C6 e o Next (do Bradesco). “Nesse sentido, o Inter não tem que ser comparado a um banco tradicional como o Itaú e, sim, a uma fintech. Por isso acompanhar o número de contas abertas por trimestre é tão importante.”