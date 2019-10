Agora a Previdência vai?; Gilmar, Flávio e Queiroz e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira (1) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Agora vai? Senado deve votar reforma da Previdência em 1º turno

Senado tentará força-tarefa para fazer a reforma da Previdência ser, no mesmo dia, aprovada na CCJ e no plenário

Gilmar suspende processos que miram Flávio Bolsonaro no caso Queiroz

Decisão de Gilmar atende ao pedido do advogado do filho do presidente; determinação do ministro beneficia apenas o senador do PSL

PEC da cessão onerosa inclui R$ 4 bi a estados para compensar desoneração

Em encontro com Rodrigo Maia nesta madrugada, governadores defenderam que o valor ajuda a repor perdas da Lei Kandir, que desonerou exportações

Guerra comercial, Argentina, Brexit: os desafios da nova diretora do FMI

A búlgara Kristalina Georgieva assume o comando do Fundo depois que a francesa Christine Lagarde renunciou ao cargo para assumir o Banco Central Europeu

EUA deve ter crescimento “sólido” de 2,25% este ano, prevê membro do FED

De acordo com o presidente do Federal Reserve de Chicago, Charles Evans, juros precisam manter-se 50 pontos-base abaixo da chamada taxa neutra

Após pressão de ruralista, Bolsonaro deve demitir general do Incra

Demissão foi vitória do secretário Luiz Antônio Nabhan, ligado a grupos ruralistas, que reclama do que considerava baixa produtividade do órgão

Witzel diz que vai pedir à ONU que equipare facções brasileiras à Al-Qaeda

Governador do Rio de Janeiro também pediu aos deputados estaduais que constituam um comissão para tratar do tema

Política e mundo

Janot contrata crítica da Lava Jato para defesa sobre plano contra Gilmar

Dora Cavalcanti foi uma das mais duras críticas da operação desde o início, quando a força-tarefa era subordinada ao próprio ex-PGR

Tribunal da Lava Jato manda Zé Dirceu pagar multa de R$ 4,5 milhões

TRF-4 negou recurso da defesa do ex-ministro, que deve começar a pagar valor referente a custas processuais, multa penal e reparação de danos

Trump pressionou Austrália por ajuda em investigações sobre a Rússia

Presidente pediu ao premiê australiano que ajudasse em uma investigação do inquérito do procurador especial Robert Mueller sobre a Rússia, noticiou o NYT

Impeachment de Trump é apoiado por 45% dos norte-americanos, diz pesquisa

O apoio ao impedimento do presidente dos EUA cresceu 8 pontos percentuais em relação ao último levantamento, quando 37% era a favor de sua saída

Advogado de Trump é intimado a entregar documentos para impeachment

Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados dos EUA emitiu uma intimação a Rudy Giuliani em busca de documentos para o inquérito de impeachment

Presidente do Peru fecha Congresso, convoca eleições e aprofunda crise

Decisão, que não ocorria há mais de 27 anos, veio após prolongado enfrentamento com a oposição

Enquanto você desligou…

Sem reforma tributária, PIB crescerá só 1% em 2020, diz autor da proposta

Autor da versão de reforma que tramita no Senado, ex-deputado Luiz Hauly disse que é possível fundir sua proposta com a que está na Câmara

Vencimento de títulos do Tesouro deve impulsionar ações de dividendos

De acordo com relatório do Itaú, parte desse dinheiro deve ser investido em empresas de saneamento básico, energia elétrica e construção civil

Veja as ações que mais subiram e caíram em setembro

Frigoríficos voltam a ter fortes valorizações e papeis da Eletrobras lideram perdas com esfriamento de expectativa sobre privatização

Com foco na venda de maquininhas, Cielo lança isenção temporária de taxa

Empresa informou que passará a oferecer na terça-feira, 1, taxa zero para clientes que comprarem os dispositivos da companhia

Petrobras fecha venda de 2 campos no RN à Central Resources

Operação será de US$ 7,2 milhões; a empresa já detinha uma participação que permitia a exploração de determinadas áreas

Santander reduz taxa mínima do “Crédito Pessoal – Imóvel como Garantia”

Também conhecido como home equity, a taxa caiu de 1,05% para 0,99% ao mês

JBS antecipa R$ 1,5 bi em dívidas a bancos e libera R$ 7,8 bi em garantias

Empresa informou que medida tem o objetivo de refletir sua atual solidez financeira

Agenda

Nesta terça-feira (1), será divulgado o índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) na Zona do Euro. O índice mede o nível de atividade dos gerentes de compras na indústria da construção. Também será publicado o núcleo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. Há ainda o discurso do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi.

Já nos Estados Unidos, também será divulgado o PMI, além do estoque semanal de petróleo bruto e discursos de membros do FOMC.

Frase do dia

